5 Atlet Voli Cantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam saat Ini, Nomor 1 Jadi Sorotan Dunia!

5 atlet voli cantik Indonesia yang jadi idola kaum adam saat ini menarik diulas. Salah satunya bahkan ada yang jadi sorotan dunia saat ini.

Ya, pevoli Indonesia sukses menyedot perhatian banyak pasang mata. Bukan hanya karena bakat ciamiknya di lapangan, tetapi juga paras cantik nan menawan mereka yang membuat sosoknya kian sempurna.

Lantas, siapa saja pevoli itu? Berikut 5 atlet voli cantik Indonesia yang jadi idola kaum adam saat ini.

5. Shella Bernadetha





Salah satu atlet voli cantik Indonesia yang jadi idola kaum adam adalah Shella Bernadetha. Dia menjadi andalan Bandung BJB Tandamata dan kerap dipanggil membela Timnas Voli Putri Indonesia.

Paras Shella Bernadetha dan permainannya yang ciamik membuatnya memiliki banyak penggemar. Pevoli kelahiran Bandung pada 31 Oktober 1999 itu pun kini kepincut pebasket Tanah Air, Daniel Wenas, hingga kini dikabarkan tengah berpacaran.

4. Wilda Siti Nurfadhilah





Kemudian, ada Wilda Siti Nurfadhilah. Pevoli cantik ini jadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Dia berperan penting dalam kesuksesan Indonesia di sejumlah ajang bergengsi, termasuk saat meraih medali perunggu di SEA Games 2023.

Tetapi, Wilda Siti Nurfadhilah sudah pensiun dari timnas. Dia pun sempat mendapat perhatian dunia voli internasional gara-gara profilnya diunggah akun media sosial @volleyballworld.