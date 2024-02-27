Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Megawati Hangestri, Sempat Ragu Main di Liga Voli Korea Selatan tapi Jadi Percaya Diri Berkat Restu Ibu

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |08:22 WIB
Kisah Megawati Hangestri, Sempat Ragu Main di Liga Voli Korea Selatan tapi Jadi Percaya Diri Berkat Restu Ibu
Megawati Hangestri jadi sorotan kala berkarier di Liga Voli Korea Selatan. (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
A
A
A

KISAH Megawati Hangestri yang sempat ragu main di Liga Voli Korea Selatan menarik dikulik. Sebab, dia ternyata menjadi percaya diri untuk mengepakkan sayap kariernya di Korea Selatan berkat restu ibu.

Ya, Megawati Hangestri sukses mencuri perhatian dunia usai tampil ciamik bersama klubnya asal Korea Selatan, Daejeon CheongKwanJang Red Sparks. Pevoli kelahiran Jember, 20 September 1999 ini debut di Liga Voli Korea Selatan pada 17 Oktober 2023.

Megawati Hangestri

Setelah itu, Megawati ramai disorot karena keberhasilannya mengalahkan beberapa pevoli perempuan lain yang jadi bintang di Korea Selatan. Dia bisa menyaingi nama-nama seperti Gisele Silva (GS Caltex), Kim Yeon Kyung (Incheon Pink Spiders), hingga Vanja Bukilic (Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass) berkat aksi ciamiknya.

Aksi ciamik Megawati bukan hanya membawa timnya meraih kemenangan. Megawati juga berhasil meraih penghargaan most valuable player (MVP). Pencapaian ini membuatnya mencatatkan sejarah baru di Liga Korea Selatan sebagai pemain asing Asia pertama yang meraih gelar MVP.

Di balik kesuksesannya sejauh ini dalam membela Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, siapa sangka Megawati sempat ragu untuk berkarier di sana. Sebab, kompetisi di Liga Voli Korea Selatan berlangsung lama, hingga 9 bulan.

Keraguannya luntur usai usai mendapat restu dari sang ibunda. Akhirnya, Megawati pun mantap untuk pindah ke Korea Selatan.

"Awalnya karena ada Asia Draft, kemudian agen saya memberi tawaran untuk memperbanyak pengalaman dan menimba ilmu. Awalnya ragu karena mainnya 9 bulan, lama banget," ujar Megawati Hangestri di Youtube ASEAN-Korea Centre, dikutip Selasa (27/2/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement