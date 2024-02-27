Kisah Megawati Hangestri, Sempat Ragu Main di Liga Voli Korea Selatan tapi Jadi Percaya Diri Berkat Restu Ibu

Megawati Hangestri jadi sorotan kala berkarier di Liga Voli Korea Selatan. (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)

KISAH Megawati Hangestri yang sempat ragu main di Liga Voli Korea Selatan menarik dikulik. Sebab, dia ternyata menjadi percaya diri untuk mengepakkan sayap kariernya di Korea Selatan berkat restu ibu.

Ya, Megawati Hangestri sukses mencuri perhatian dunia usai tampil ciamik bersama klubnya asal Korea Selatan, Daejeon CheongKwanJang Red Sparks. Pevoli kelahiran Jember, 20 September 1999 ini debut di Liga Voli Korea Selatan pada 17 Oktober 2023.

Setelah itu, Megawati ramai disorot karena keberhasilannya mengalahkan beberapa pevoli perempuan lain yang jadi bintang di Korea Selatan. Dia bisa menyaingi nama-nama seperti Gisele Silva (GS Caltex), Kim Yeon Kyung (Incheon Pink Spiders), hingga Vanja Bukilic (Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass) berkat aksi ciamiknya.

Aksi ciamik Megawati bukan hanya membawa timnya meraih kemenangan. Megawati juga berhasil meraih penghargaan most valuable player (MVP). Pencapaian ini membuatnya mencatatkan sejarah baru di Liga Korea Selatan sebagai pemain asing Asia pertama yang meraih gelar MVP.

Di balik kesuksesannya sejauh ini dalam membela Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan, siapa sangka Megawati sempat ragu untuk berkarier di sana. Sebab, kompetisi di Liga Voli Korea Selatan berlangsung lama, hingga 9 bulan.

Keraguannya luntur usai usai mendapat restu dari sang ibunda. Akhirnya, Megawati pun mantap untuk pindah ke Korea Selatan.

"Awalnya karena ada Asia Draft, kemudian agen saya memberi tawaran untuk memperbanyak pengalaman dan menimba ilmu. Awalnya ragu karena mainnya 9 bulan, lama banget," ujar Megawati Hangestri di Youtube ASEAN-Korea Centre, dikutip Selasa (27/2/2024).