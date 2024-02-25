Kisah Jonatan Christie Diberi Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid

Jonatan Christie mendapat balasan berlebih usai membangun masjid dengan uang hadiah (Foto: PBSI)

KISAH Jonatan Christie diberi rezeki 10 kali lipat usai bangun masjid menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis tunggal putra itu menunjukkan sebuah toleransi beragama.

Aksi mulai dilakukan Jonatan pada 2018. Kendati beragama Katolik, pria asal Jakarta itu menunjukkan kepedulian dengan membangun ulang masjid di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terkena gempa bumi.

Jonatan tidak hanya membangun masjid yang hancur karena dihantam bencana alam tersebut. Pria yang kini berusia 26 tahun itu juga membangun sebuah sekolah yang turut luluh lantak.

Semua itu dibangun Jonatan menggunakan bonus yang diterimanya sebagai peraih medali emas Asian Games 2018. Ia diketahui mendapat uang bonus senilai Rp1,5 miliar.

“Sepulang dari Korea Open, mungkin saya akan sempatkan satu hari datang langsung ke Lombok,” ujar Jonatan pada awal September 2018, dikutip dari laman resmi PBSI.

“Rencananya, mau bangun sekolah dan masjid. Karena dua fasilitas ini bisa dipakai mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan umat Muslim,” lanjut suami Shania Junianatha itu.

Jonatan mengaku sudah bernazar akan mendonasikan 50% dari hadiah uang yang didapat untuk kegiatan amal jika sukses menjadi juara Asian Games 2018. Ia sukses merebut medali emas usai mengalahkan Chou Tien Chen di final tunggal putra cabor bulu tangkis Asian Games 2018.