HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia di Spain Masters 2024: Kirim 11 Wakil, Ganda Campuran Turun dengan Kekuatan Penuh!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |15:28 WIB
Daftar Wakil Indonesia di Spain Masters 2024: Kirim 11 Wakil, Ganda Campuran Turun dengan Kekuatan Penuh!
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
DAFTAR wakil Indonesia di Spain Masters 2024 dirilis. Indonesia turunkan 11 wakil, di mana ganda campuran akan bermain dengan kekuatan penuh, ada Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari hingga Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati yang akan berlaga.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar pemain di Spain Masters 2024. Indonesia hanya menurunkan kekuatan penuh di sektor ganda campuran dari 11 utusan yang dikirim ke turnamen Super 300 itu.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Para pasangan ganda campuran teratas Tanah Air bakal mentas di Spain Masters 2024. Dua pasangan Pelatnas PBSI, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, menjadi tumpuan Tim Merah-Putih.

Begitu juga dengan pasangan andalan PB Djarum, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Lalu, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah, melengkapi empat ganda campuran Indonesia yang mentas di Spain Masters 2024.

Di sektor ganda putri, Indonesia hanya menurunkan dua pasangan saja. Mereka adalah Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dan Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum.

Sementara di sektor tunggal putri, skuad Garuda mengirim tiga pemain muda, yakni Putri Kusuma Wardani, Ester Nurumi Tri Wardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi. Namun, Komang akan memulai perjalanannya dari babak kualifikasi.

Begitu juga dengan Alwi Farhan, dia akan menapaki Spain Masters 2024 dari babak kualifikasi. Pemain berusia 18 tahun itu menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia yang bermain di Negeri Matador.

