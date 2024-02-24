Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pilih Realistis, Fabio Di Giannantonio Ragu Bisa Menangi Balapan MotoGP Qatar 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |00:08 WIB
Pilih Realistis, Fabio Di Giannantonio Ragu Bisa Menangi Balapan MotoGP Qatar 2024
Fabio Di Giannantonio ragu bisa menang di MotoGP Qatar 2024 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)
LOSAIL - Fabio Di Giannantonio tak yakin bisa menang lagi dalam MotoGP Qatar 2024 seperti yang dilakukannya tahun lalu. Sebab menurutnya, para pembalap tim pabrikan sedang dalam performa yang apik selama tes pramusim MotoGP 2024, khususnya sang juara bertahan, Francesco Bagnaia.

Diggia mengakhiri tes pramusim MotoGP 2024 yang berlangsung selama dua hari di Qatar pada awal pekan ini di posisi delapan. Ia tertinggal 0,537 detik dari waktu tercepat yang sangat luar biasa yang dicatatkan Bagnaia, yakni di angka 1 menit 50,952 detik.

Fabio Di Giannantonio melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: Pertamina Enduro VR46)

Pembalap asal Italia itu mengungkapkan memang sempat mengalami masalah pada hari kedua tes di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar sehingga tak mampu tampil maksimal. Beruntung, ia bisa memperbaikinya dengan segera dan kembali menunjukkan peningkatan pada performa motornya.

“Itu adalah dua hari pengujian yang baik. Selasa sedikit lebih sulit daripada Senin karena saya tidak merasakan perasaan yang sama pada awalnya dan ada sedikit masalah dengan gripnya. Setelah itu kami menemukan keseimbangan yang baik dan meningkat,” kata Di Giannantonio dilansir dari Speedweek, Sabtu (24/2/2024).

Sirkuit Internasional Lusail menjadi saksi bisu kemenangan perdananya di MotoGP pada GP Qatar 2023 November silam saat masih membela Gresini Racing. Diggia sangat senang ketika mengilas balik kejayaannya kala itu karena benar-benar menyukai semua hal yang ada di trek sepanjang 5,380 km yang sangat modern itu.

“Saya suka tempat ini, paddocknya luar biasa dan saya juga suka jadwalnya di mana Anda bisa tidur di pagi hari lalu naik sepeda motor. Dan ketika Anda melakukannya, itu penuh dengan lampu sorot dan bisa sedikit bergaya Hollywood, yang selalu menciptakan suasana yang baik,” jelas rider berusia 25 tahun itu.

