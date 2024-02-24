Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Jadwal Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Pertarungan di Kandang Sendiri, Saksikan di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |08:57 WIB
Jadwal Timnas Basket Indonesia vs Australia di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Pertarungan di Kandang Sendiri, Saksikan di Vision+
Saksikan Timnas Basket Indonesia vs Timnas Bakset Australia di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

TIMNAS Basket Indonesia akan menjamu Timnas Basket Australia di laga window 1 Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 pada Minggu, 25 Februari 2024. Mereka akan tampil di Indonesia Arena, Komplek Gelora Bung Karno pukul 20.00 WIB. Laga ini juga bisa disaksikan melalui live streaming Vision+ di link ini.

Timnas Basket Indonesia sebelumnya telah bertandang ke Thailand pada Kamis 22 Februari 2024 dan harus menerima kekalahan dengan skor 56-73. Milos Pejic membawa para pemain muda Indonesia di laga melawan Thailand yang berisikan pemain yang sudah lama terbentuk.

Timnas Basket Indonesia

Meski begitu, Agassi Goantara menjadi top performer dari Indonesia dengan 14 points, 8 rebound, dan 3 assist. Kemudian, ada Mohamad Arighi Hadian Noor dengan 9 points dan 1 rebound. Lalu, ada Kaleb Ramot Gemilang dengan 8 points dan 4 rebound.

Laga melawan Australia ini sudah diantisipasi oleh Milos Pejic untuk para pemainnya, karena saat ini Australia sendiri adalah peringkat dua di Grup A. Secara peringkat, Australia masuk peringkat 5 terbaik dunia di klasemen FIBA.

Selain itu, ada beberapa pertandingan pada Minggu 25 Februari 2024 yang akan digelar. Ada duel Selandia Baru vs Hong Kong pukul 10.30 WIB. Dilanjut dengan laga antara Korea Selatan kontra Thailand pukul 13.00 WIB.

Berikut Jadwal Pertandingan Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 Pekan Ini:

MINGGU, 25 FEBRUARI 2024

FIBA Asian Cup 2025 Qualifiers Selandia Baru vs Hong Kong | 10:30 WIB | SPORTSTARS

FIBA Asian Cup 2025 Qualifiers Korea Selatan vs Thailand | 13:00 WIB | SPORTSTARS

FIBA Asian Cup 2025 Qualifiers Indonesia vs Australia | 20:00 WIB | SPORTSTARS

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
