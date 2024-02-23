Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Aryono Miranat Beri Target kepada Fajar Alfian/Rian Ardianto: Juara di French Open dan All England 2024!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |00:01 WIB
Aryono Miranat Beri Target kepada Fajar Alfian/Rian Ardianto: Juara di French Open dan All England 2024!
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Kepala pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, telah memberikan target kepada pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto saat menjalani rangkaian turnamen Eropa yang berlangsung pekan depan. Target yang diberikan itu adalah Fajar/Rian harus memenangkan turnamen French Open dan All England 2024.

Ya, rangkaian tur Eropa akan segera dimulai. Tercatat ada enam turnamen yakni German Open, French Open, Orleans Masters, All England, Swiss Open, dan ditutup dengan Spain Masters. Dari enam ajang tersebut, Fajar/Rian hanya akan turun di dua turnamen saja yakni di French Open (Super 750) dan All England (Super 1000).

Mengingat dua ajang itu punya level yang tinggi, maka akan cukup berpengaruh pada perolehan pundi-pundi poin Fajar/Rian di klasemen sementara ganda putra race to Olympic 2024. Mereka saat ini berada di posisi delapan atau batas akhir dengan perolehan 74.199 poin.

Boleh dibilang posisi mereka sudah lumayan aman karena unggul poin yang lumayan jauh atas Lee Yang/Wang Chi-Lin (Taiwan) yang duduk di posisi sembilan. Tetapi, alangkah baiknya jika peringkat Fajar/Rian dalam table race to Olympic 2024 bisa terus meningkat.

Di mana, juara All England 2022 itu terpaut tidak jauh dari Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China) yang berada di posisi tujuh dengan koleksi 74.458 poin. Karena itu, Aryono menginginkan Fajar/Rian bisa tampil maksimal hingga bisa keluar sebagai juara di French Open dan All England 2024.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

“Untuk targetnya ya kita lihat posisi Fajar/Rian di atasnya dia kan ada si pemain Cina itu Liu/Ou. Beda selisihnya 100 sekian poin saya lupa. Jadi harus ngejar ke situ minimal di semifinal,” kata Aryono kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (23/2/2024).

Halaman:
1 2
