HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Rekor Lap Jorge Martin di Sirkuit Internasional Sepang Tak Dihitung

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |01:15 WIB
Penyebab Rekor Lap Jorge Martin di Sirkuit Internasional Sepang Tak Dihitung
Jorge Martin sempat memecahkan rekor lap di Sirkuit Internasional Sepang (Foto: Twitter/@pramacracing)
A
A
A

SELANGOR - Penyebab rekor lap Jorge Martin di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia, tidak dihitung akhirnya terungkap. Sebab, pembalap Pramac Ducati itu mencetak waktu terbaiknya saat Tes Pramusim MotoGP 2024.

Martin tampil menggila sejak hari pertama tes resmi MotoGP 2024 di Malaysia, yang berlangsung Selasa 6 Februari 2024. Ia menjadi yang tercepat dengan membukukan waktu di angka 1 menit 57,951 detik.

Jorge Martin melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)

Runner-up MotoGP 2023 itu pun semakin menunjukkan tajinya pada hari kedua di Sirkuit Sepang, Rabu 7 Februari 2024. Pada sesi pagi tadi, ia mencatatan waktu di angka 1 menit 57, 491 detik.

Hasil tersebut membuat Martin sukses memecahkan rekor lap sepanjang masa yang ada di Sirkuit Sepang. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh rivalnya sekaligus bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, dalam Kualifikasi 2 (Q2) di MotoGP Malaysia 2023, yang berada di angka 1 menit 57,491 detik.

Sayangnya, rekor lap yang dicatatkan oleh Martinator tersebut dianggap tidak resmi. Sebab, ia meraihnya dalam tes pramusim.

Di hari kedua itu, Martin berada di posisi kedua. Ia kalah dari Enea Bastianini yang mencetak rekor satu putaran tercepat 1 menit 57,134 detik pada akhir hari kedua.

Halaman:
1 2
