Herry IP Pastikan Indah Cahya Bakal Dapat Pasangan Baru Usai Dilantik Jadi Anggota TNI

JAKARTA - Kepala pelatih ganda campuran Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP), mengonfirmasi partner baru untuk Indah Cahya Sari Jamil pada 2024. Ia akan dipasangkan dengan sang senior, Amri Syahnawi.

Sebelumnya teka-teki masa depan Indah di Pelatnas PBSI sempat dipertanyakan. Pasalnya pada Februari 2024, pemain berusia 21 tahun itu diketahui telah dilantik menjadi anggota TNI.

Namun begitu, nama Indah memang masih tercatat dalam skuad pelatnas PBSI 2024. Hanya saja, partner sebelumnya yakni Rafli Ramanda terdegradasi dan dalam tim utama ada nama Amri yang juga ditinggal Winny Oktavina Kandouw karena mengundurkan diri dari pelatnas PBSI.

Dengan kondisi tersebut, Herry mengonfirmasi akan menduetkan Amri dan Indah. Menurutnya ini menjadi opsi terbaik setelah terbilang luntang-lantung usai menjadi juara dunia junior di ganda campuran pada 2018 bersama Leo Rolly Carnando.

"Yang pasti partner-nya Indah sekarang sama Amri. Karena saya sudah diskusi sama Binpres dan pengurus, itu diterima, (Indah) sama Amri," ucap Herry kepada awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (9/2/2024).

"Jadi menurut saya cukup sabar seorang Indah menunggu begitu lama, kami coba sama Amri yang menurut hemat saya bisa masuk lah, bisa klop," lanjut Coach Naga Api.