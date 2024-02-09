Pengembangan Aerodinamika Ducati Bikin Enea Bastianini Optimis Tatap MotoGP 2024

SEPANG – Enea Bastianini mengaku puas dengan paket aerodinamika pada Desmosedici GP24. Pengembangan itu bahkan membuat Bastianini cukup optimis menatap musim balap 2024.

Untuk diketahui, Bastianini keluar menjadi yang tercepat pada hari kedua tes resmi pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu (7/2) kemarin. Eks rider Gresini Ducati ini jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 57,134 detik.

Dalam tes tersebut, para rider masing-masing tim memang mencoba sekaligus mencari komponen-komponen yang tepat untuk mengarungi MotoGP 2024. Di tim pabrikan Ducati sendiri, para rider yang menunggangi Desmosedici GP24 menguji paket aerodinamika yang baru.

Namun tidak semua rider puas dengan paketan aero baru tersebut. Contohnya seperti Martin yang menilai kalau dirinya lebih cocok memakai paketan musim lalu ketimbang yang ada di Desmosedici GP24 kendati nyatanya dia berhasil finis di posisi dua pada tes hari kedua kemarin.

Meski demikian, Bastianini mengatakan bahwa dirinya bersama Francesco Bagnaia sama sekali tidak memiliki masalah dengan paketan aerodinamika baru Desmosedici GP24. Menurutnya, adalah hal yang wajar jika Martin merasa belum cocok dengan paketan baru tersebut.

“Saya merasa lebih baik, tampaknya meningkat 80 persen di trek, ujar Batianini.. Saya pikir itu adalah pilihan yang tepat dan faktanya saya bisa mematok waktu bagus dengan fairing baru,” kata Bastianini, dikutip dari Motosan, Kamis (8/2/2024).