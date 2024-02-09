Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pengembangan Aerodinamika Ducati Bikin Enea Bastianini Optimis Tatap MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |02:02 WIB
Pengembangan Aerodinamika Ducati Bikin Enea Bastianini Optimis Tatap MotoGP 2024
Enea Bastianini optimis tatap MotoGP 2024 (Foto: Motosan)
A
A
A

SEPANG – Enea Bastianini mengaku puas dengan paket aerodinamika pada Desmosedici GP24. Pengembangan itu bahkan membuat Bastianini cukup optimis menatap musim balap 2024.

Untuk diketahui, Bastianini keluar menjadi yang tercepat pada hari kedua tes resmi pramusim MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu (7/2) kemarin. Eks rider Gresini Ducati ini jadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 57,134 detik.

Dalam tes tersebut, para rider masing-masing tim memang mencoba sekaligus mencari komponen-komponen yang tepat untuk mengarungi MotoGP 2024. Di tim pabrikan Ducati sendiri, para rider yang menunggangi Desmosedici GP24 menguji paket aerodinamika yang baru.

Namun tidak semua rider puas dengan paketan aero baru tersebut. Contohnya seperti Martin yang menilai kalau dirinya lebih cocok memakai paketan musim lalu ketimbang yang ada di Desmosedici GP24 kendati nyatanya dia berhasil finis di posisi dua pada tes hari kedua kemarin.

Meski demikian, Bastianini mengatakan bahwa dirinya bersama Francesco Bagnaia sama sekali tidak memiliki masalah dengan paketan aerodinamika baru Desmosedici GP24. Menurutnya, adalah hal yang wajar jika Martin merasa belum cocok dengan paketan baru tersebut.

“Saya merasa lebih baik, tampaknya meningkat 80 persen di trek, ujar Batianini.. Saya pikir itu adalah pilihan yang tepat dan faktanya saya bisa mematok waktu bagus dengan fairing baru,” kata Bastianini, dikutip dari Motosan, Kamis (8/2/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement