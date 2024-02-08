Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Cemerlang di Tes Pramusim MotoGP 2024 Hari Kedua, Enea Bastianini Beberkan Kunci Sukses Jadi yang Tercepat

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |08:17 WIB
Cemerlang di Tes Pramusim MotoGP 2024 Hari Kedua, Enea Bastianini Beberkan Kunci Sukses Jadi yang Tercepat
Enea Bastianini kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
SEPANG – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, tampil cemerlang di hari kedua tes pramusim MotoGP 2024. Dia pun membeberkan kunci sukses bisa jadi yang tercepat dalam tes hari kedua tersebut.

Ya, Bastianini berhasil menjadi yang tercepat di hari kedua tes pramusim MotoGP 2024, Rabu (7/2/2024). Dia menorehkan catatan waktu 1 menit 57,134 detik.

Enea Bastianini

La Bestia -julukan Enea Bastianini- juga berhasil memecahkan rekor. Dia jadi pembalap tercepat di Sirkuit Sepang dengan catatan waktu itu.

Namun, karena ini merupakan tes pramusim, catatan Bastianini tidak akan dianggap sebagai rekor resmi. Terlepas dari itu, Bastianini mengaku merasakan banyak perubahan pada motor anyar Ducati Desmosedici.

Bastianini menjelaskan, motor yang dikendarainya memiliki sisi aerodinamis yang lebih baik. Dia mengungkapkan bahwa rekan setimnya Francesco Bagnaia memiliki pandangan serupa. Hanya Jorge Martin (Ducati Pramac) yang tidak terlalu senang dengan fairing (tambahan body motor) baru ini.

“Aerodinamika barunya lumayan. Saya pikir ini adalah langkah yang baik bagi saya, dari sudut pandang saya dan dari sudut pandang Pecco tidak apa-apa,” ungkap Bastianini, dinukil dari Speedweek, Kamis (8/2/2024).

Telusuri berita Sport lainnya
