Gabung Trackhouse Aprilia, Davide Brivio Siap Bawa Miguel Oliveira dan Raul Fernandez Bersaing di MotoGP 2024

TRACKHOUSE Aprilia membuat kejutan dengan menunjuk Davide Brivio sebagai tim prinsipal jelang debutnya di MotoGP 2024. Brivio pun antusias mengemban tugas barunya ini dan bakal memberikan yang terbaik untuk tim asal Amerika Serikat tersebut.

Ya, Brivio secara mengejutkan comeback ke MotoGP dengan merapat ke tim debutan Trackhouse Aprilia. Sejak hengkang dari tim F1 Alpine pada Desember 2023, sosok asal Italia ini memang sudah dirumorkan akan kembali ke dunia balap kuda besi.

Sempat tersiar rumor kalau Brivio akan merapat ke Repsol Honda dengan menggantikan sosok Alberto Puig. Selain itu ada juga rumor yang menyebut dia akan ke Pertamina Enduro VR46 karena ingin bereuni dengan Valentino Rossi.

Tapi sekarang, semua rumor yang ada itu tidak benar adanya. Brivio memilih merapat ke Trackhouse Aprilia untuk MotoGP 2024. Eks bos Suzuki Ecstar ini mengungkapkan bahwa semua prosesnya terjadi dengan sangat cepat.

BACA JUGA: Livery Bendera Amerika Serikat Warnai Motor Trackhouse Aprilia di MotoGP 2024

“Semuanya terjadi sangat cepat pada hari-hari terakhir, dengan Justin (pemilik Trackhouse) meminta saya untuk membantu Trackhouse dalam tantangan MotoGP,” ucap Brivio, dikutip dari situs resmi MotoGP, Kamis (8/2/2024).

“Sangat menyenangkan menjadi bagian dari proyek baru ini sejak awal dan saya sangat menantikan mengenal Trackhouse lebih jauh dan melihat apa yang bisa kami bawa ke MotoGP dari visi, serta pengalaman sukses yang dimiliki perusahaan ini di olahraga dan lingkungan lain. Ini bisa menjadi kombinasi hebat dari dua dunia,” sambungnya.