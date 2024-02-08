Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Prediksi Enea Bastianini Jadi Rekan Sekaligus Lawan Kuat MotoGP 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |21:18 WIB
Francesco Bagnaia Prediksi Enea Bastianini Jadi Rekan Sekaligus Lawan Kuat MotoGP 2024
Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini (Foto: Ducati)
A
A
A

SEPANG - Francesco Bagnaia merasa yakin Enea Bastianini akan tampil kompetitif di MotoGP 2024. Menurutnya rekan setimnya sudah berusaha dengan baik untuk bisa tampil konsisten.

Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di tes hari ketiga MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Rider Ducati Lenovo itu berhasil mencatatkan waktu 1 menit 56.682 detik dengan menggunakan Desmosedici GP24.

Sementara Jorge Martin (Prima Pramac) menempati posisi kedua dengan selisih 0.172 detik, sedangkan Enea Bastianini berada di peringkat ketiga usai tertinggal 0.233 detik dari Francesco Bagnaia.

Selepas tes MotoGP 2024 Malaysia, Francesco Bagnaia pun mewaspadai Enea Bastianini yang dianggap bisa tampil kompetitif. Terlebih rekan setimnya tersebut telah bekerja dengan baik untuk tampil bagus di MotoGP 2024 dan telah menunjukkan penampilan konsisten.

"Saya yakin pembalap yang bisa kompetitif adalah Enea. Dia bekerja dengan baik dan cukup konsisten," kata Francesco Bagnaia dikutip dari Speed Week, Kamis (8/2/2024).

Bukan hanya Enea Bastianini, tetapi Francesco Bagnaia mengatakan Jorge Martin, Alex Marquez dan Marc Marquez juga menjadi salah satu pesaingnya di MotoGP 2024 usai menunjukkan performa bagus di Sirkuit Sepang. Selain para pembalap Ducati, ia juga menilai KTM dan Aprilia juga menjadi pesaing yang harus diwaspadai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement