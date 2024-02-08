Francesco Bagnaia Prediksi Enea Bastianini Jadi Rekan Sekaligus Lawan Kuat MotoGP 2024

SEPANG - Francesco Bagnaia merasa yakin Enea Bastianini akan tampil kompetitif di MotoGP 2024. Menurutnya rekan setimnya sudah berusaha dengan baik untuk bisa tampil konsisten.

Francesco Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat di tes hari ketiga MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia. Rider Ducati Lenovo itu berhasil mencatatkan waktu 1 menit 56.682 detik dengan menggunakan Desmosedici GP24.

Sementara Jorge Martin (Prima Pramac) menempati posisi kedua dengan selisih 0.172 detik, sedangkan Enea Bastianini berada di peringkat ketiga usai tertinggal 0.233 detik dari Francesco Bagnaia.

Selepas tes MotoGP 2024 Malaysia, Francesco Bagnaia pun mewaspadai Enea Bastianini yang dianggap bisa tampil kompetitif. Terlebih rekan setimnya tersebut telah bekerja dengan baik untuk tampil bagus di MotoGP 2024 dan telah menunjukkan penampilan konsisten.

"Saya yakin pembalap yang bisa kompetitif adalah Enea. Dia bekerja dengan baik dan cukup konsisten," kata Francesco Bagnaia dikutip dari Speed Week, Kamis (8/2/2024).

Bukan hanya Enea Bastianini, tetapi Francesco Bagnaia mengatakan Jorge Martin, Alex Marquez dan Marc Marquez juga menjadi salah satu pesaingnya di MotoGP 2024 usai menunjukkan performa bagus di Sirkuit Sepang. Selain para pembalap Ducati, ia juga menilai KTM dan Aprilia juga menjadi pesaing yang harus diwaspadai.