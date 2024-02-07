Mental Drop di Race to Olympic, Tim Ad Hoc PBSI Cari Jalan Keluar untuk Rinov Rivaldy

JAKARTA - Humas Tim Ad Hoc PBSI, Yuni Kartika, ikut memberikan komentar terkait kondisi Rinov Rivaldy yang mentalnya sedang menurun usai tampil di Thailand Masters 2024. Yuni mengatakan Tim Ad Hoc sudah menerima laporan tersebut dan sedang berusaha mencari jalan keluar bersama tim psikologi.

Pada empat turnamen awal tahun ini, Rinov bersama partner-nya Pitha Haningtyas Mentari mendapat hasil minor. Tiga turnamen gugur di babak pertama, dan satu turnamen terhenti di babak 16 besar.

Pada turnamen terakhirnya di Thailand Masters, Rinov/Pitha angkat koper lebih cepat di babak 32 besar dan Rinov mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku mentalnya sedang drop.

Hal ini pun terbilang genting, mengingat Rinov bersama Pitha menjadi pasangan ganda campuran terdepan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tim Ad Hoc Olimpiade pun secara otomatis memberi perhatian penuh terhadap situasi ini.

"Betul, memang kita terus mendekatinya harus lebih in a proper way, pelan-pelan. Kalau itu yang mereka rasakan, ya kita sebagai tim harus menerima, mengerti, dan mencari jalan keluarnya seperti apa," kata Yuni kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

"Mental ini kan dorongannya juga ada dari diri sendiri dan luar. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana dia melawan rasa itu seperti apa. Kita tetap akan bantu secara maksimal," lanjutnya.