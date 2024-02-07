Carlos Sainz Jr Ingin Beri Kado Perpisahan Manis dengan Scuderia Ferrari di F1 2024

MARANELLO - Carlos Sainz Jr ingin memberi kado perpisahan yang manis untuk Scuderia Ferrari di F1 2024. Sebab, ini merupakan musim terakhirnya bersama The Prancing Horse.

Sebagaimana diketahui, Sainz kehilangan kursinya di Ferrari pada F1 2025. Ia tak lagi berduet dengan Charles Leclerc karena digantikan oleh Lewis Hamilton, yang datang dari Mercedes AMG Petronas.

Kepindahan juara dunia tujuh kali itu ke tim legendaris di F1 tersebut diumumkan pekan lalu. Bisa dibilang itu menjadi salah satu kabar paling mengejutkan sepanjang sejarah balapan jet darat paling bergengsi di dunia tersebut.

Kondisi itu membuat Sainz, yang berada dalam tahun terakhir kontraknya dengan Ferrari, tak lagi memperkuat tim pabrikan Italia itu tahun depan. Ia hanya memiliki kesempatan terakhir di F1 2024 dan ingin mengeluarkan kemampuan terbaik sebelum cabut musim depan.

“Saya baik-baik saja, saya tenang, kami bekerja untuk masa depan, tetapi yang terpenting, untuk apa yang ada di depan kami,” kata Sainz dilansir dari Speedcafe, Rabu (7/2/2024).

“Ini tahun yang sangat penting, tahun terakhir saya bersama tim dan saya ingin melakukan yang terbaik yang saya bisa. Saya berlatih untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memberikan segalanya,” tambah pria asal Spanyol itu.

Sainz sebenarnya dikabarkan bakal disodorkan kontrak baru oleh Tim Kuda Jingkrak. Namun nyatanya, ia secara mengejutkan didepak agar tim bisa merekrut Hamilton. Kendati demikian, ia mengaku tak kecewa sedikit pun dengan keputusan timnya.

“Tidak, itu tidak mengecewakan saya. Merasakan Ferrari dari dalam, saya sudah mengetahui beberapa hal dan saya mempersiapkan diri bersama tim untuk menghadapi perubahan di masa depan,” jelas pembalap berusia 29 tahun itu.