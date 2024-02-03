Hasil Semifinal Thailand Masters 2024: Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya Gagal ke Final, Usai Dibungkam Aimsaard Bersaudara!

HASIL semifinal Thailand Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, gagal melaju ke babak final.

Pasalnya, Febriana/Amalia tumbang di tangan pasangan tuan rumah, Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard. Melawan Aimsaard bersaudara di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand pada Sabtu (3/2/2024) siang WIB, Ana/Tiwi -sapaan akrab Febriana/Amalia- kalah dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 21-23.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia tampil menggebrak pada awal pertandingan di gim pertama. Ganda putri ranking 18 dunia itu bermain cepat dengan mengombinasikan pukulan keras dan menyilang. Mendapat serangan itu, Aimsaard bersaudara kewalahan.

Keduanya bermain lebih hati-hati kendati terus berupaya mengejar ketertinggalan. Upaya itu akhirnya sukses setelah pukulan Benyapa/Nuntakarn efektif meruntuhkan pertahanan Ana/Tiwi.

Mereka pun berhasil membalikkan keadaan dan mengunci keunggulan pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-6. Usai jeda, Benyapa/Nuntakarn melanjutkan momentum positif dengan permainan agresif.

Skema permainan ini ternyata membuat Febriana/Amalia sangat kesulitan untuk melawan. Pada akhirnya, Benyapa/Nuntakarn sukses mengamankan kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-13.