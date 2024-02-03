Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Irwansyah Tak Mau Christian Adinata Buru-Buru Comeback

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |10:18 WIB
Irwansyah Tak Mau Christian Adinata Buru-Buru <i>Comeback</i>
Christian Adinata tidak boleh buru-buru comeback (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
JAKARTA - Kepala pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, tak ingin Christian Adinata terburu-buru untuk comeback ke turnamen. Ia ingin sang pemain benar-benar kuat terlebih dahulu ketika turun nanti.

Christian telah menepi dari arena pertandingan karena mengalami cedera lutut parah sejak Mei 2023. Itu artinya, CeA sudah absen selama delapan bulan.

Christian Adinata

Tentu banyak yang bertanya-tanya kapan Christian akan kembali turun bertanding. Terlebih, pemain kelahiran Pati itu sejatinya sudah bisa menjalani latihan namun belum 100 persen.

"Saya enggak mau buru-buru dia supaya ikut kejuaraan, enggak. Dia latihan yang bagus dulu saja. Karena cederanya juga bukan cedera yang ringan ya waktu dia jatuh itu. Jadi tunggu dia kuat dulu karena ini kan mengenai kepercayaan dirinya juga," ucap Irwansyah saat ditemui di Pelatnas PBSI.

Bukan hanya soal fisik, Bang Abo juga menekankan arti penting rasa trauma dalam diri Christian. Ia menilai anak asuhnya masih harus menguatkan hati dan mentalnya ketika nanti comeback.

"Kalau satu pemain cedera di lapangan kadang-kadang traumanya juga tinggi. Jadi kalau buat Christian, kejuaraan nanti dulu. Tunggu dia memang benar-benar siap. Saya sebagai pelatih juga enggak mau sembarang. Nanti berbahaya juga buat dia, mentalnya juga bertambah nge-down," papar Irwansyah.

Halaman:
1 2
