HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Kemenparekraf Sponsori Gresini Racing di MotoGP

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |18:31 WIB
Alasan Kemenparekraf Sponsori Gresini Racing di MotoGP
Sandiaga Uno bersama Marc Marquez dan Alex Marquez. (Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia)
ALASAN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI sponsori Gresini Racing yang diperkuat Marc Marquez dan Alex Marquez di MotoGP diungkap Sandiaga Uno. Menurut Menparekraf RI itu, hal itu bakal menarik turis internasional datang ke Indonesia dan juga banyak produk-produk lokal yang akan terjual ke luar negeri.

Hal itu diungkapkan oleh Sandi -sapaan Sandiaga Uno- dalam acara peluncuran tim Gresini Racing di depan para sponsor dari Indonesia pada Sabtu (3/2/2023) di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf, Jakarta. Turut hadir Kepala Tim Gresini, Nadia Padovani.

Sandiaga Uno bersama Marc Marquez dan Alex Marquez. Foto: Andhika Khoirul Huda/MNC Portal Indonesia

“Kehormatan besar untuk saya untuk menyambut lagi tim dari Gresini Racing. Tahun lalu, kami bisa melawan forecast tertinggi kami dua kali dalam hal kedatangan turis internasional ke Indonesia,” kata Sandi.

“Kami berharap, musim ini Wonderful Indonesia tim bersama dua bersaudara ini bisa memamerkan (showcase) Wonderful Indonesia dengan teman-teman Indonesia di seluruh dunia,” imbuhnya.

“Tujuannya bukan hanya bisa menarik turis internasional datang ke sini, tapi juga menjual lebih banyak produk Indonesia ke luar negeri. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar (leading companies) yang kami mau pamerkan. Dan untuk kementerian ini adalah kehormatan besar untuk bisa kembali bermitra dengan Gresini,” tuturnya.

Ya, seperti yang disebutkan Sandi, Kemenparekraf menjadi sponsor Gresini Racing di mana sejak 2022 logo program Wonderful Indonesia melekat di motor tim satelit asal Italia itu. Kedua belah pihak pun telah memperbarui kontrak kerja sama mereka hingga 2025 pada Oktober tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
