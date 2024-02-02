Hasil Perempatfinal Thailand Masters 2024: Menang Perang Saudara Melawan Dejan/Gloria, Rehan/Lisa Melenggang ke Semifinal!

HASIL perempatfinal Thailand Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, berhasil melaju ke semifinal.

Kepastian itu didapat usai Rehan/Lisa menang perang saudara melawan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Berlaga di Nimibutr Stadium, Jumat (2/2/2024) malam WIB, Rehan/Lisa menang dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 21-17.

Jalannya Pertandingan

Rehan/Lisa dihadapkan dengan pertarungan sengit sejak awal laga Kedua pasangan Tanah Air ini saling jual beli serangan. Dejan/Gloria sempat unggul 6-4 atas Rehan/Lisa.

Akan tetapi, Rehan/Lisa perlahan berhasil keluar dari tekanan dan mampu menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Sampai akhirnya, pasangan ranking 17 dunia itu unggul 11-10 atas Dejan/Gloria di interval gim pertama.

Selepas interval, Dejan/Gloria berupaya untuk mengejar ketertinggalannya dari Rehan/Lisa. Pasangan nomor 20 dunia itu mampu memperkecil kedudukan menjadi 18-19.

Dejan/Gloria bahkan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 20-20. Namun pada akhirnya, Rehan/Lisa berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 22-20.