Tiga Wakil Indonesia Kompak Pulangkan Lawan dan Tampil di Perempat Final BWF Thailand Masters 2024

JAKARTA - Perempat final BWF Thailand Masters 2024 menyambut ganda putra Indonesia Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana. Tampil di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada Kamis (1/2). Fikri/Bagas kandaskan pasangan Korea Selatan, Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol.

Fikri/Bagas percaya diri tampil membuka pertandingan dengan banyak eror dari Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol. Fikri/Bagas unggul perlahan 3-0, dengan tetap melayangkan smes pada lawan.

Sampai pada 4-0 dan dengan cepat dieksekusi Fikri/Bagas ke 5-0. Saat itu, Shin Baek Cheol memberi isyarat ada cedera di kaki kanannya. Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol akhirnya memutuskan untuk mundur dari lapangan untuk melakukan pemulihan.

Pada pertandingan lainnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi pulangkan pasangan Taiwan Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun. Dalam dua gim, Ana/Tiwi cukup gencar memberikan perlawanan pada Hui/Yun.

Unggul lebih dulu sampai telak 11-5, hingga dikejar agresif oleh Hui/Yun menjadi 15-10. Terlalu sulit untuk menahan serangan dari Ana/Tiwi hingga menyerah dengan 14-21 atas ganda putri Indonesia tersebut.

Keadaan di balik oleh Hui/Yun yang berusaha memperlebar interval gim kedua dengan 11-9. Kejar-kejaran poin antara dua pasangan ganda putri membuahkan hasil bagi Ana/Tiwi dengan raihan poin tipis diakhir 24-22.