HOME SPORTS NETTING

Dejan/Gloria hingga Jesita/Febi Melaju ke 16 Besar Thailand Masters 2024, Saksikan Perjuangan Para Wakil Tanah Air di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |10:14 WIB
Dejan/Gloria hingga Jesita/Febi Melaju ke 16 Besar Thailand Masters 2024, Saksikan Perjuangan Para Wakil Tanah Air di Vision+
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: Vision+)
A
A
A

GANDA putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum petik kemenangan di babak 32 besar BWF Thailand Masters 2024. Usai bermain dengan wakil Polandia, Anastasia Khomich/Daria Zimnol lewat dua gim langsung di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada Rabu 31 Januari 2024.

Sejak awal, Jesita/Febi tampil memuaskan menguasai permainan pertama sampai sulit dibendung oleh Khomich/Zimnol hingga unggul jauh 11-3. Tampaknya, pasangan Polandia ini kurang bisa memprediksi permainan Jesita/Febi.

Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum

Walaupun poin terus bertambah, Khomich/Zimnol tetap tak bisa menyamakan Jesita/Febi yang semakin dekat dengan keunggulan 17-9. Tak lengah, Jesita/Febi langsung eksekusi dan menutup gim dengan skor telak 21-12

Memasuki gim kedua, dengan serangan yang cukup kuat dari Khomich/Zimnol, Jesita/Febi sempat tertinggal 7-9. Jesita/Febi lebih sering tertinggal di gim kali ini, namun tetap mendekat dengan tipis dan bisa menutup gim kedua dengan 20-18.

Selain itu, ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansyah/Gloria Emanuelle, juga berhasil lolos ke babak 16 besar. Kepastian itu didapat usai Dejan/Gloria mengalahkan wakil Singapura, Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica, lewat duel alot yang berlangsung 3 gim.

Meski bermain dominan di awal, Dejan/Gloria cukup kewalahan dengan kejaran poin dari Terry/Jessica. Dari 9-10, Dejan/Gloria memutar perolehan poin jadi lebih unggul 16-11. Gim pertama usai dengan kemenangan telak 21-13.

Gim kedua jadi ajang penguasaan lapangan yang baik bagi Terry/Jessica. Mereka berhasil menjauhi Dejan/Gloria 8-4 dengan memberi tekanan yang berat hingga menyerah dengan skor 16-21. Berbalik unggul, gim ketiga menjadi milik Dejan/Gloria dengan performa apiknya.

Terry/Jessica tak kapok kejar Dejan/Gloria. Tak berselang lama, poin yang ditabung Dejan/Gloria semakin banyak membuat Terry/Jessica menyerahkan diri atas duel panas tersebut dengan 21-16.

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF Thailand Masters 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
