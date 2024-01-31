Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tunggal Putra 0 Gelar di Awal 2024, Irwansyah: Target Kami Olimpiade

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |23:03 WIB
Tunggal Putra 0 Gelar di Awal 2024, Irwansyah: Target Kami Olimpiade
Irwansyah tak terlalu mempersoalkan nihil gelar tunggal putra di awal 2024 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Kepala pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah, memberikan tanggapan tentang hasil skuadnya yang nihil gelar di awal 2024. Ia tak terlalu mempersoalkan kegagalan tersebut karena fokus utama adalah Olimpiade Paris 2024.

Sejauh ini ada empat turnamen yang dilangsungkan pada Januari 2024. Tiga di antaranya ykani Malaysia Open, India Open, Indonesia Masters, sudah selesai digelar, sedangkan Thailand Masters tengah berjalan.

Anthony Sinisuka Ginting

Meski begitu, sudah dipastikan skuad tunggal putra utama nihil gelar di Thailand Masters. Pasalnya satu-satunya tunggal putra wakil pelatnas yakni Alwi Farhan sudah gugur di babak 32 besar.

Sebelumnya, dua tunggal putra terbaik Tanah Air yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie gagal mendulang prestasi apik di tiga turnamen awal. Namun, Irwansyah menegaskan tujuan mereka adalah Olimpiade dan saat ini sedang benar-benar mempersiapkan diri.

"Kalau dari saya sisi pelatih, mereka memang belum ada yang juara ya. Tapi, dari awal tahun ini memang planning saya memang begitu masuk latihan planning-nya memang sudah naik terus untuk latihan," ujar Irwansyah, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Rabu (31/1/2024).

"Jadi memang tujuan kami kan Olimpiade. Jadi kejuaraan-kejuaraan itu kayak sparing saja untuk mengejar ke Olimpiade-nya," imbuh Bang Aboy -sapaan akrabnya.

"Tapi, di sisi lain kalau pun bisa juara ya lebih bagus. Bukan maksud saya kalah juga enggak apa-apa. Tapi dari latihan ini memang penting buat Olimpiade, itu tujuannya," tukas Irwansyah.

Saat ini, Irwansyah menekankan diri pada proses. Meski hasil menjadi patokan penting, tetapi ia ingin anak-anak didiknya itu punya persiapan bagus. Karena itu, latihan dengan intensitas tinggi terus digenjot.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement