HOME SPORTS NETTING

Hasil Thailand Masters 2024: Kalahkan Ganda Putri Polandia, Jesita Putri/Febu Setianingrum Lolos ke 16 Besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |12:07 WIB
Hasil Thailand Masters 2024: Kalahkan Ganda Putri Polandia, Jesita Putri/Febu Setianingrum Lolos ke 16 Besar
Ganda putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
A
A
A

BANGKOK – Pasangan ganda putri Indonesia, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum memastikan diri lolos ke 16 besar Thailand Masters 2024. Hal itu usai Jesita/Febi menang atas wakil Polandia, Anastasia Khomich/Daria Zimnol di babak 32 besar pada Rabu (31/1/2024) siang WIB.

Jesita/Febi membutuhkan waktu 31 menit untuk memastikan diri mengalahkan Khomich/Zimnol. Tepatnya mereka menang dengan dua gim langsung lewat skor 21-12 dan 22-20.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Nimibutr Stadium, Bangkok, Jesita/Febi memulainya dengan sangat baik. Pasangan ranking 42 dunia itu unggul cukup telak atas Khomich/Zimnol dengan skor 7-3.

Pasangan Polandia itu cukup kesulitan untuk menahan serangan yang dilancarkan Jesita/Febi. Ganda putri Indonesia ini pun berhasil unggul telak 11-3 di interval gim yang pertama.

Jesita Putri/Febi Setianingrum

Usai interval, Jesita/Febi sangat nyaman dalam menggempur pertahanan lawannya. Mereka berhasil memperlebar keunggulannya atas Khomich/Zimnol dengan skor cukup jauh yakni 17-9.

Situasi di atas angin ini tidak disia-siakan oleh Jesita/Febi. Alhasil, pasangan ranking 42 ini berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-12 atas Khomich/Zimnol.

Halaman: 1 2
1 2
