HOME SPORTS MOTOGP

Herve Poncharal: Pedro Acosta Bakal Jalani Debut Brilian di MotoGP 2024!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |03:05 WIB
Herve Poncharal: Pedro Acosta Bakal Jalani Debut Brilian di MotoGP 2024!
Pedro Acosta bakal debut di MotoGP pada 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

SEPANG – Kepala Tim Red Bull GASGAS Tech3, Herve Poncharal, optimis menatap kiprah Pedro Acosta di MotoGP 2024. Dia yakin betul Pocharal akan menjalani debut brilian di MotoGP 2024.

Pedro Acosta datang ke GASGAS Tech 3 untuk menggantikan Pol Espargaro. Kehadirannya disambut antusias karena kiprah fangtastis berhasil ditunjukkan sebelum naik kelas ke MotoGP.

Pedro Acosta

Wonderkid asal Spanyol itu bahkan sukses menyabet gelar juara Moto2. Prestasi manis itu didapat Acosta pada 2023.

Acosta sebelumnya sudah menunjukkan performa yang solid dalam tes pascamusim di Valencia pada November 2023. Dia pun tak sabar untuk melihat hasil yang diraih oleh rider asal Spanyol itu dalam tes shakedown MotoGP 2024 di Sirkuit Sepang, Malaysia, yang akan dimulai pada awal Februari 2024.

