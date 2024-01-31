Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Diperkuat Pedro Acosta dan Augusto Fernandez, Bos Red Bull GASGAS Tech3 Yakin Bisa Bersaing di MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |02:06 WIB
Diperkuat Pedro Acosta dan Augusto Fernandez, Bos Red Bull GASGAS Tech3 Yakin Bisa Bersaing di MotoGP 2024
Pedro Acosta dan Augusto Fernandez. (Foto: GASGAS KTM Tech 3)
A
A
A

SEPANG – Kepala Tim Red Bull GASGAS Tech3, Herve Poncharal, optimis timnya bisa bersaing lebih kompetitif di MotoGP 2024. Sebab, timnya akan diperkuat dua pembalap muda hebat, yakni Augusto Fernandez dan Pedro Acosta.

Bagi Poncharal, Augusto Fernandez dan Pedro Acosta sama-sama memiliki keunggulan tersendiri untuk menatap musim depan. Poncharal pun sangat antusias dengan kembalinya Red Bull ke tim mereka.

GASGAS Tech 3

“Salah satu hal menarik yang terjadi musim dingin ini adalah kembalinya Red Bull ke Tech3. Kami sangat senang Red Bull kembali mengendarai motor MotoGP kami,” kata Poncharal dilansir dari Speedweek, Rabu (31/1/2024).

“Musim ini akan lebih seru dari sebelumnya, dengan lapangan yang sangat kompetitif. Para pembalap dan paket teknis sangat erat satu sama lain sehingga saya yakin kita akan menyaksikan pertunjukan yang hebat,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement