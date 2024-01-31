Diperkuat Pedro Acosta dan Augusto Fernandez, Bos Red Bull GASGAS Tech3 Yakin Bisa Bersaing di MotoGP 2024

SEPANG – Kepala Tim Red Bull GASGAS Tech3, Herve Poncharal, optimis timnya bisa bersaing lebih kompetitif di MotoGP 2024. Sebab, timnya akan diperkuat dua pembalap muda hebat, yakni Augusto Fernandez dan Pedro Acosta.

Bagi Poncharal, Augusto Fernandez dan Pedro Acosta sama-sama memiliki keunggulan tersendiri untuk menatap musim depan. Poncharal pun sangat antusias dengan kembalinya Red Bull ke tim mereka.

“Salah satu hal menarik yang terjadi musim dingin ini adalah kembalinya Red Bull ke Tech3. Kami sangat senang Red Bull kembali mengendarai motor MotoGP kami,” kata Poncharal dilansir dari Speedweek, Rabu (31/1/2024).

“Musim ini akan lebih seru dari sebelumnya, dengan lapangan yang sangat kompetitif. Para pembalap dan paket teknis sangat erat satu sama lain sehingga saya yakin kita akan menyaksikan pertunjukan yang hebat,” lanjutnya.