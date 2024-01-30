Resmi Perpanjang Kontrak, Charles Leclerc Bertekad Raih Trofi Bareng Scuderia Ferrari

MARANELLO - Charles Leclerc baru saja menandatangani kontrak baru bersama Scuderia Ferrari. Ia mempunyai tekad kuat mempersembahkan trofi untuk tim berlogo kuda jingkrak itu.

Leclerc merupakan salah satu aset penting bagi Scuderia Ferrari. Membalap sejak 2019, pembalap asal Monaco itu terus berkembang dan sempat bersaing untuk perebutan gelar pada F1 2022.

Namun, harapan Leclerc sirna setelah Max Verstappen (Red Bull Racing) tampil impresif pada musim itu. Ia harus puas finis pada peringkat ketiga klasemen akhir F1 2022.

Pada musim selanjutnya, Leclerc kembali menunjukkan kemampuannya sebagai pembalap yang berpotensi meraih gelar juara. Akan tetapi, ia harus puas mengakhiri F1 2023 di peringkat kelima.

Walau tak kunjung mempersembahkan gelar, Scuderia Ferrari tetap percaya kepada pembalap berusia 26 tahun itu. Leclerc kini sudah menandatangani kontrak baru, namun durasinya tidak diungkap.

Punya kontrak baru bersama Ferrari, Leclerc pun bertekad untuk mempersembahkan trofi F1. Pembalap kelahiran Monte Carlo, Monaco itu meyakini gelar itu akan datang dalam waktu dekat.