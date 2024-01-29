Usia Terus Bertambah, Leo Rolly/Daniel Marthin Tetap Ingin Dijuluki The Babies

JAKARTA - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tak masalah dijuluki The Babies. Seiring usia yang terus bertambah, mereka tetap rela dianggap sebagai 'bayi' jika itu ternyata membawa keberuntungan.

Ganda putra tersebut baru saja memenangkan gelar Indonesia Masters 2024 Super 500. Dianggap sebagai salah satu masa depan ganda putra Indonesia, keduanya pun mendapatkan julukan si Bayi.

Julukan ini muncul ketika keduanya sukses menjadi juara dunia junior 2019. Kala itu, keperkasaan mereka disandingkan dengan ganda putra veteran Indonesia yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Jika Ahsan/Hendra dijuluki The Daddies, maka Leo/Daniel yang masih berusia junior mendapat julukan The Babies. Namun, usia mereka tentu saja terus bertambah setiap tahun.

Pada 2024, keduanya sama-sama akan berusia 23 tahun. Apakah Leo/Daniel masih mau dipanggil The Babies? Jawabannya cukup mengejutkan!

Menurut Daniel, julukan tersebut membawa keberuntungan dalam kariernya sejauh ini. Akan tetapi, ia dan Leo sadar julukan itu bisa berubah suatu saat nanti, terutama saatm menjadi seorang ayah.