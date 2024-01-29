Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usia Terus Bertambah, Leo Rolly/Daniel Marthin Tetap Ingin Dijuluki The Babies

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |21:01 WIB
Usia Terus Bertambah, Leo Rolly/Daniel Marthin Tetap Ingin Dijuluki <i>The Babies</i>
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tak masalah terus dipanggil The Babies (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin tak masalah dijuluki The Babies. Seiring usia yang terus bertambah, mereka tetap rela dianggap sebagai 'bayi' jika itu ternyata membawa keberuntungan.

Ganda putra tersebut baru saja memenangkan gelar Indonesia Masters 2024 Super 500. Dianggap sebagai salah satu masa depan ganda putra Indonesia, keduanya pun mendapatkan julukan si Bayi.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Julukan ini muncul ketika keduanya sukses menjadi juara dunia junior 2019. Kala itu, keperkasaan mereka disandingkan dengan ganda putra veteran Indonesia yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Jika Ahsan/Hendra dijuluki The Daddies, maka Leo/Daniel yang masih berusia junior mendapat julukan The Babies. Namun, usia mereka tentu saja terus bertambah setiap tahun.

Pada 2024, keduanya sama-sama akan berusia 23 tahun. Apakah Leo/Daniel masih mau dipanggil The Babies? Jawabannya cukup mengejutkan!

Menurut Daniel, julukan tersebut membawa keberuntungan dalam kariernya sejauh ini. Akan tetapi, ia dan Leo sadar julukan itu bisa berubah suatu saat nanti, terutama saatm menjadi seorang ayah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement