Okezone.com
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Mulai Sesumbar, Sebut Dirinya dan Ducati Makin Kompetitif di 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |16:15 WIB
Francesco Bagnaia Mulai Sesumbar, Sebut Dirinya dan Ducati Makin Kompetitif di 2024
Francesco Bagnaia sesumbar semakin kuat jelang MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@ducaticorse)
A
A
A

TURIN - Francesco Bagnaia sesumbar soal peningkatan yang dialaminya bersama tim pabrikan Ducati Lenovo jelang MotoGP 2024. Ia yakin kombinasi keduanya semakin kuat dan kompetitif bagi dari segi mental mau pun sudut pandang olahraga balap itu sendiri.

Bagnaia tampil kuat sepanjang MotoGP 2023 dan berhasil mempertahankan gelar juaranya untuk pertama kalinya. Ia sukses mengatasi perlawanan sengit yang diberikan oleh Jorge Martin hingga akhir musim dan juga Marco Bezzecchi, yang terus membuntuti hingga akhirnya mengalami cedera.

Francesco Bagnaia

Pembalap asal Italia itu bakal berusaha lagi untuk menjaga titelnya untuk kedua kalinya di MotoGP 2024. Namun, ia akan mendapat perlawanan yang lebih sengit dari para pesaingnya musim lalu dan juga kehadiran Marc Marquez di Gresini Racing yang sama-sama menggunakan motor Ducati Desmosedici GP.

Bahkan, Bagnaia sendiri menilai KTM dan Aprilia juga bakal bisa kompetitif di papan atas pada MotoGP 2024. Namun, Pecco sangat percaya diri timnya sudah semakin berkembang seiring berjalannya waktu sehingga kini mereka semakin kuat dan kompetitif meski harus melewati kondisi sulit.

“Baik dari aspek mental mau pun olahraga, kami telah menjadi kuat dan kompetitif bahkan dalam situasi yang paling sulit sekali pun," ungkap Bagnaia, dikutip dari Motosan, Minggu (28/1/2024).

"Seiring berjalannya waktu kami menyadari selalu memiliki potensi besar dan menurut saya ini adalah langkah penting yang telah kami ambil,” sambung juara dunia MotoGP dua kali itu.

Halaman:
1 2
