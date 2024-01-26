Rian Ardianto Bebaskan Ribka Sugiarto Memilih Lanjut atau Pensiun Usai Menikah

JAKARTA - Muhammad Rian Ardianto tak akan menuntut Ribka Sugiarto pensiun atau terus bermain bulu tangkis usai menikah nanti. Ia akan membebaskan pilihan bagi sang belahan hati.

Saat ini, Rian dan Ribka telah menaikkan status sebagai pasangan tunangan. Keduanya sudah melangsungkan pertunangan tersebut pada Desember 2023.

Sebelumnya, Ribka sempat membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengindikasikan ingin berhenti menjadi pebulu tangkis ketika menikah nanti.

"Target dari saya (tahun ini) ingin bawa Lanny juara di super 500, 750, 1000. Targetnya mau bawa Lanny biar dia juga bisa nerusin jejak-jejak ganda putri, kalau enggak sama saya nantinya," kata Ribka kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis 25 Januari 2024.

Rian lalu meluruskan hal tersebut. Jombang -sapaan akrabnya- tidak akan melarang pemain spesialis ganda putri itu untuk tetap menjadi pebulu tangkis. Ia menyerahkan semua keputusan tersebut kepada calon istrinya.