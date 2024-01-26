Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2024: Leo/Daniel ke Semifinal Usai Kalahkan Ganda Denmark

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses mengatasi perlawanan wakil Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard di babak perempat final Indonesia Masters 2024. Leo/Daniel sukses meraih kemenangan 21-14, 21-12 atas Lundgaard/Vestergaard di Istora Senayan, Jumat (26/1/2024).

Pada awal gim pertama, Leo/Daniel dan Lundgaard/Vestergaard bersaing dengan ketat dan membuat skor imbang menjadi 5-5. Namun, Leo/Daniel mampu bangkit untuk menjauhkan keunggulan menjadi 11-9 di interval gim pertama.

Sementara selepas interval, Leo/Daniel mampu menambah perolehan angka untuk memimpin 14-10 atas lawannya tersebut. Leo/Daniel terus menunjukkan penampilan apiknya untuk menjauhkan keunggulan menjadi 19-14 atas Lundgaard/Vestergaard.

Keunggulan yang jauh membuat Lundgaard/Vestergaard kesulitan untuk membalikan keadaan. Alhasil, Leo/Daniel mampu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Sementara pada awal gim kedua, Leo/Daniel tampil apik dan memimpin 3-1. Mereka terus menunjukkan penampilan bagus dan unggul 11-4 di interval gim kedua.

Sementara selepas interval, Lundgaard/Vestergaard mampu mendapatkan tambahan tiga poin. Namun, Leo/Daniel masih bisa menjaga keunggulan untuk memimpin 15-7.