Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2024: Leo/Daniel ke Semifinal Usai Kalahkan Ganda Denmark

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |17:22 WIB
Hasil Perempatfinal Indonesia Masters 2024: Leo/Daniel ke Semifinal Usai Kalahkan Ganda Denmark
Leo/Daniel mengalahkan ganda putra Denmark di perempat final Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses mengatasi perlawanan wakil Denmark, Daniel Lundgaard/Mads Vestergaard di babak perempat final Indonesia Masters 2024. Leo/Daniel sukses meraih kemenangan 21-14, 21-12 atas Lundgaard/Vestergaard di Istora Senayan, Jumat (26/1/2024).

Pada awal gim pertama, Leo/Daniel dan Lundgaard/Vestergaard bersaing dengan ketat dan membuat skor imbang menjadi 5-5. Namun, Leo/Daniel mampu bangkit untuk menjauhkan keunggulan menjadi 11-9 di interval gim pertama.

Sementara selepas interval, Leo/Daniel mampu menambah perolehan angka untuk memimpin 14-10 atas lawannya tersebut. Leo/Daniel terus menunjukkan penampilan apiknya untuk menjauhkan keunggulan menjadi 19-14 atas Lundgaard/Vestergaard.

Keunggulan yang jauh membuat Lundgaard/Vestergaard kesulitan untuk membalikan keadaan. Alhasil, Leo/Daniel mampu menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14.

Sementara pada awal gim kedua, Leo/Daniel tampil apik dan memimpin 3-1. Mereka terus menunjukkan penampilan bagus dan unggul 11-4 di interval gim kedua.

Sementara selepas interval, Lundgaard/Vestergaard mampu mendapatkan tambahan tiga poin. Namun, Leo/Daniel masih bisa menjaga keunggulan untuk memimpin 15-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement