Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Indonesia Masters 2024: Putri KW Gagal ke Perempatfinal Usai Ditekuk Wakil Jepang

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:56 WIB
Hasil Indonesia Masters 2024: Putri KW Gagal ke Perempatfinal Usai Ditekuk Wakil Jepang
Putri Kusuma Wardani terhenti di 16 besar Indonesia Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Putri Kusuma Wardani kalah dari wakil Jepang, Natsuki Nidaira, di babak 16 besar Indonesia Masters 2024. Putri KW -sapaan akrabnya- takluk dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 16-21 dalam durasi 50 menit.

Pertandingan tersebut berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis (25/1/2024) siang WIB. Dengan hasil itu, Putri KW selaku pemain tunggal putri ranking 32 dunia gagal melangkah ke perempatfinal turnamen BWF Super 500 tersebut.

Di awal gim pertama, Putri KW langsung berinisiatif melancarkan serangannya ke area lapangan Natsuki. Dengan dukungan penonton, tunggal putri Indonesia tersebut langsung unggul 3-0. Namun, Natsuki mencoba bangkit dan memberikan perlawanan ketat.

Upaya pemain asal Jepang itu pun membuahkan hasil hingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Setelah itu, kedua pemain terlibat kejar-kejaran poin di angka 6-6, 7-7, dan 9-9. Kemudian, Natsuki mengambil alih keunggulan 11-10 di interval gim pertama.

Pertandingan semakin seru selepas jeda. Natsuki lagi-lagi tampil memukau dengan mendapatkan poin demi poin hingga menyentuh keunggulan 17-14. Namun, Putri KW bukan berarti tanpa perlawanan hingga mampu menyamakan skor menjadi 19-19.

Kerja keras Putri KW dalam melepaskan pukulan-pukulan keras dan akuratnya membuat Natsuki harus berkeringat. Namun, Natsuki juga bermain apik hingga dia lah yang berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 22-20.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/40/3080381/streaming-bni-indonesia-masters-ii-super-100-di-vision-cek-link-streamingnya-di-sini-X5aRcbqGod.jpg
Streaming BNI Indonesia Masters II Super 100 di Vision+, Cek Link Streamingnya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056684/hasil-lengkap-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-termasuk-alwi-farhan-11-wakil-tanah-air-lolos-ke-semifinal-0cLnLmQUPL.jpg
Hasil Lengkap Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024: Termasuk Alwi Farhan, 11 Wakil Tanah Air Lolos ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/40/3056619/rekap-hasil-tunggal-putra-indonesia-masters-super-100-2024-tiga-wakil-merah-putih-ke-semifinal-Lnvkogr5i6.jpg
Rekap Hasil Tunggal Putra Indonesia Masters Super 100 2024: Tiga Wakil Merah-Putih ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/40/3056216/campur-aduk-perasaan-alwi-farhan-usai-lolos-ke-perempatfinal-indonesia-masters-super-100-2024-dfRn08mMio.jpg
Campur Aduk Perasaan Alwi Farhan Usai Lolos ke Perempatfinal Indonesia Masters Super 100 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2963056/update-ranking-race-to-olympic-2024-usai-indonesia-masters-2024-leo-rolly-daniel-marthin-langsung-melejit-usai-juara-gfTD9VR8vG.jpg
Update Ranking Race to Olympic 2024 Usai Indonesia Masters 2024: Leo Rolly/Daniel Marthin Langsung Melejit Usai Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/40/2962998/update-ranking-bwf-usai-indonesia-masters-2024-anthony-ginting-dan-jonatan-christie-kompak-turun-peringkat-rVhJZNUepO.jpg
Update Ranking BWF Usai Indonesia Masters 2024: Anthony Ginting dan Jonatan Christie Kompak Turun Peringkat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement