Hasil Indonesia Masters 2024: Putri KW Gagal ke Perempatfinal Usai Ditekuk Wakil Jepang

JAKARTA – Putri Kusuma Wardani kalah dari wakil Jepang, Natsuki Nidaira, di babak 16 besar Indonesia Masters 2024. Putri KW -sapaan akrabnya- takluk dua gim langsung dengan skor 22-20 dan 16-21 dalam durasi 50 menit.

Pertandingan tersebut berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Kamis (25/1/2024) siang WIB. Dengan hasil itu, Putri KW selaku pemain tunggal putri ranking 32 dunia gagal melangkah ke perempatfinal turnamen BWF Super 500 tersebut.

Di awal gim pertama, Putri KW langsung berinisiatif melancarkan serangannya ke area lapangan Natsuki. Dengan dukungan penonton, tunggal putri Indonesia tersebut langsung unggul 3-0. Namun, Natsuki mencoba bangkit dan memberikan perlawanan ketat.

Upaya pemain asal Jepang itu pun membuahkan hasil hingga mampu menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Setelah itu, kedua pemain terlibat kejar-kejaran poin di angka 6-6, 7-7, dan 9-9. Kemudian, Natsuki mengambil alih keunggulan 11-10 di interval gim pertama.

Pertandingan semakin seru selepas jeda. Natsuki lagi-lagi tampil memukau dengan mendapatkan poin demi poin hingga menyentuh keunggulan 17-14. Namun, Putri KW bukan berarti tanpa perlawanan hingga mampu menyamakan skor menjadi 19-19.

Kerja keras Putri KW dalam melepaskan pukulan-pukulan keras dan akuratnya membuat Natsuki harus berkeringat. Namun, Natsuki juga bermain apik hingga dia lah yang berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 22-20.