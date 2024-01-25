Kisah Jonatan Christie Bikin Pebulu Tangkis Denmark Ini Ketipu hingga Lempar Raket di Indonesia Open 2019

KISAH Jonatan Christie yang pernah bikin pebulu tangkis Denmark ketipu hingga lempar raket di Indonesia Open 2019 menarik untuk diulas. Pebulu tangkis Denmark itu adalah Hans Kristian Vittinghus.

Pertandingan Jonatan Christie vs Hans Kristian Vittinghus yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, itu memang menjadi salah satu pertandingan yang sangat diingat pencinta bulu tangkis dunia. Namun, bukan diingat karena sengitnya laga, melainkan hal konyol yang terjadi.

Salah satu yang paling diingat adalah saat Vittinghus melempar raket. Momen itu terjadi tatkala Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- memberikan serangan variasi ke arah Vittinghus. Tunggal putra andalan Indonesia itu melakukan serangan dengan mengubah arah ke kanan dan kiri secara bergantian.

Pada satu momen, Jojo sengaja mengirimkan pukulannya ke arah kanan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Vittinghus otomatis juga bergerak ke kanan. Namun sayangnya, Vittinghus mengembalikan shuttlecock dengan jangkauan yang tanggung.

Melihat ada sisi lapangan yang kosong, Jonatan pun berusaha mengincarnya. Vittinghus sadar bahwa ia tidak akan dapat menggapainya. Namun di sisi lain, ia juga tidak ingin membiarkan shuttlecock jatuh ke lapangannya begitu saja.