HOME SPORTS MOTOGP

Tim Valentino Rossi Pertamina Enduro VR46 Luncurkan Livery untuk MotoGP 2024, Duo Pembalap Terpukau dengan Keindahan Motor

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |22:57 WIB
Tim Valentino Rossi Pertamina Enduro VR46 Luncurkan Livery untuk MotoGP 2024, Duo Pembalap Terpukau dengan Keindahan Motor
Pertamina Enduro VR46 Racing resmi luncurkan livery untuk MotoGP 2024. (Foto: VR46 Racing)
A
A
A

BOLOGNA – Tim milik Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46, resmi meluncurkan motornya untuk musim balap MotoGP 2024. Duo rider mereka, yakni Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio, dibuat terpukau melihat livery tersebut.

Terlihat perubahan yang cukup mencolok pada tim Rossi pada musim ini. VR46 pun berganti sponsor utama mereka. Kali ini, sponsor utama mereka adalah Pertamina Enduro dari yang sebelumnya sponsor utama mereka adalah Mooney.

Pertamina Enduro VR46 Racing

Lalu, dari komposisi pembalap juga terdapat perubahan untuk mengarungi musim ini. Pertamina Enduro VR46 akan diperkuat rider baru, yakni Di Giannantonio yang menggantikan Luca Marini. Mantan rider Gresini Ducati itu akan bertandem dengan Bezzecchi sebagai rider utama mereka.

Selain itu, warna livery Pertamina Enduro VR46 mengalami perubahan yang mencolok. Jika pada musim lalu motor dibalut dengan warna hitam kuning, kali ini menjadi kuning putih. Warna kuning tetap menjadi warna yang dominan, mengingat itu menjadi warna yang melekat pada Rossi.

Bezzecchi dibuat terpukau kala melihat livery Pertamina Enduro VR46. Pembalap berusia 25 tahun itu berharap motor tersebut bisa menjadi motor yang kompetitif dalam mengarungi MotoGP 2024.

“Motornya cerah, indah dan sangat istimewa karena sangat berbeda dari yang lain. Dan semoga cepat!” kata Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Rabu (24/1/2024).

Halaman:
1 2
