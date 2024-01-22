Advertisement
Apriyani Rahayu Beberkan Kondisinya Usai Dipastikan Comeback di Indonesia Masters 2024: 100 Persen Sudah Tak Sakit!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |22:07 WIB
Apriyani Rahayu Beberkan Kondisinya Usai Dipastikan Comeback di Indonesia Masters 2024: 100 Persen Sudah Tak Sakit!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Pemain ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, beberkan kondisinya usai dipastikan comeback di Indonesia Masters 2024. Dia memastikan kondisinya sudah pulih dari cedera dan 100 persen tak sakit.

Seperti diketahui, sebelumnya cedera betis Apriyani kambuh. Hal itu terjadi saat Apriyani Rahayu dan rekan duetnya, Siti Fadia Silva Ramadhanti tampil di BWF World Tour Finals 2023 pada Desember 2023.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Apriyani/Fadia pun terpaksa absen di dalam dua turnamen awal tahun ini, yaitu Malaysia Open dan India Open 2024. Pasalnya, peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu masih menjalani proses pemulihan cedera.

Alhasil, sempat beredar rumor bahwa pasangan ranking sembilan dunia itu belum bisa tampil di Indonesia Masters 2024. Apriyani pun mengungkapkan bahwa keputusannya untuk tetap bermain memang baru diputuskan pada Jumat 19 Januari 2024.

Halaman:
1 2
