Fabio Quartararo Baru Mau Tentukan Masa Depannya di Pertengahan 2024

LESMO – Fabio Quartararo mengatakan akan menentukan masa depannya di Monster Energy Yamaha pada pertengahan 2024. Ia saat ini masih mempertimbangkan bagaimana perkembangan dan kinerja tim.

Masa depan Quartararo terus dipertanyakan mengingat dirinya beberapa kali memberikan sinyal akan hengkang. El Diablo juga sudah beberapa kali mengeluhkan Yamaha yang kesulitan untuk bersaing.

Namun, adanya konsesi untuk Yamaha pada musim ini membuat Quartararo lebih bersabar. Pembalap asal Prancis itu mengaku belum bisa mengambil keputusan soal masa depannya.

Quartararo mengatakan, pertengahan tahun adalah momen penting baginya untuk mengambil keputusan. Akan tetapi sebelum itu. ia akan terlebih dulu melihat bagaimana Yamaha serius untuk berkembang.

“Tidak (belum tentukan waktu pasti soal masa depannya). Mungkin bulan April, Mei, Juni, Juli," ungkap Quartararo, dikutip dari Speedweek, Sabtu (20/1/2024).

"Secara kasar, itu akan menjadi waktu untuk mengambil keputusan, namun saya juga memerlukan waktu untuk melihat bagaimana proyek ini berkembang dan bagaimana Yamaha bekerja, dan bagaimana konsesinya bekerja,” tukas pembalap berusia 24 tahun itu.