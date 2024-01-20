Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Baru Mau Tentukan Masa Depannya di Pertengahan 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |02:13 WIB
Fabio Quartararo Baru Mau Tentukan Masa Depannya di Pertengahan 2024
Fabio Quartararo baru mau tentukan masa depan pada pertengahan 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

LESMO – Fabio Quartararo mengatakan akan menentukan masa depannya di Monster Energy Yamaha pada pertengahan 2024. Ia saat ini masih mempertimbangkan bagaimana perkembangan dan kinerja tim.

Masa depan Quartararo terus dipertanyakan mengingat dirinya beberapa kali memberikan sinyal akan hengkang. El Diablo juga sudah beberapa kali mengeluhkan Yamaha yang kesulitan untuk bersaing.

Fabio Quartararo beraksi di MotoGP Qatar 2023 (Foto: Yamaha MotoGP)

Namun, adanya konsesi untuk Yamaha pada musim ini membuat Quartararo lebih bersabar. Pembalap asal Prancis itu mengaku belum bisa mengambil keputusan soal masa depannya.

Quartararo mengatakan, pertengahan tahun adalah momen penting baginya untuk mengambil keputusan. Akan tetapi sebelum itu. ia akan terlebih dulu melihat bagaimana Yamaha serius untuk berkembang.

“Tidak (belum tentukan waktu pasti soal masa depannya). Mungkin bulan April, Mei, Juni, Juli," ungkap Quartararo, dikutip dari Speedweek, Sabtu (20/1/2024).

"Secara kasar, itu akan menjadi waktu untuk mengambil keputusan, namun saya juga memerlukan waktu untuk melihat bagaimana proyek ini berkembang dan bagaimana Yamaha bekerja, dan bagaimana konsesinya bekerja,” tukas pembalap berusia 24 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement