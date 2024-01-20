Petinggi Red Bull Racing Ungkap Kelemahan 2 Pesaing Max Verstappen di F1 2024

PENASIHAT Red Bull Racing, dr. Helmut Marko, mengungkap kelemahan dua pesaing Max Verstappen di F1 2024 yakni Charles Lecler dan Lando Norris. Walau begitu, ia menilai kedua pembalap tersebut sangat bertalenta.

Verstappen sedang mendominasi F1, setelah menjadi juara dalam tiga musim beruntun yakni 2021, 2022, dan 2023. Pembalap asal Belanda itu pun berpeluang untuk kembali menjadi juara di F1 2024.

Sementara itu, Leclerc dan Norris dianggap menjadi pesaing kuat Verstappen untuk memenangkan gelar keempatnya. Terlebih, Scuderia Ferrari dan McLaren F1 Team terus mengembangkan mobil untuk bisa tampil kompetitif.

Marko mengakui Leclerc dan Norris merupakan dua pembalap muda dengan talenta luar biasa di F1 saat ini. Namun, ia menilai keduanya memiliki masalah utama dalam konsistensi untuk bisa bersaing menjadi juara dunia.

“Leclerc dan Norris tentu saja merupakan talenta yang luar biasa. Tetapi keduanya telah menunjukkan kelemahan dalam konsistensi di masa lalu," kata Marko dikutip dari Crash, Sabtu (20/1/2024).