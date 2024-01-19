Hasil Australia Open 2024: Aryna Sabalenka ke 16 Besar Usai Singkirkan Wakil Ukraina

MELBOURNE - Aryna Sabalenka berhasil melangkah ke putaran keempat atau babak 16 besar Australia Open 2024. Kepastian itu didapat setelah menumbangkan Lesia Tsurenko dari Ukraina di babak ketiga dengan skor 6-0 dan 6-0.

Bermain di Rod Laver Arena, Melbourne, Australia, Jumat (19/1/2024) pagi WIB, Sabalenka langsung tancap gas mencoba mendominasi pertandingan sejak awal set pertama. Petenis berusia 25 tahun itu bermain cepat dengan kombinasi pukulan keras dan menyilang.

Tsurenko yang tertekan pun harus kehilangan banyak poin sejak awal pertandingan. Bahkan, tunggal putri ranking 33 dunia itu tidak diberikan kesempatan oleh Sabalenka untuk memperlihatkan perlawanan.

BACA JUGA: Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Lolos 16 Besar Australia Open 2024

Sabalenka terus menyerang dengan pola yang sama, bermain cepat tanpa memberikan ruang untuk lawan. Akhirnya, tunggal putri ranking dua dunia itu sukses mengunci kemenangan dengan skor telak 6-0.

Pada set kedua, Sabalenka kembali bermain agresif untuk menutup ruang serangan dari Tsurenko. Juara bertahan Australia Open itu juga mengandalkan servis pertama sebagai senjata ampuh untuk mencetak poin.