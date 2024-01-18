Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Tiket Pelatnas PBSI 2024 Sudah Diamankan Juara Seleknas, Rionny Mainaky Ungkap Ada Peluang Tambahan Lewat Pemantauan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |10:52 WIB
5 juara Seleknas sudah amankan tiket ke Pelatnas PBSI 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Rionny Mainaky, mengungkapkan ada peluang ada tambahan pemain untuk masuk Pelatnas PBSI 2024. Sejauh ini yang sudah lima tiket Pelatnas PBSI 2024 sudah diamankan oleh para juara Seleksi Nasional (Seleknas) yang berlangsung pada Rabu 17 Januari 2024 di Pelatnas PBSI, Cipayung.

Kelima juara tersebut adalah Bismo Raya Oktora (Jaya Raya) dari tunggal putra, Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (Jaya Raya) dari tunggal putri, Adrian Pratama/Jonathan Farrell Gosal (Jaya Raya) dari ganda putra, Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine (Djarum) dari ganda putri, dan Bimo Prasetyo/Ziya Syafira Zulfa Putri Abdillah (Power Rajawali Tangerang/PB 67 Tangerang) dari ganda campuran.

Pemenang di ganda putra yakni Adrian/Jonathan tak bisa menutupi rasa bahagianya. Kedua pemain yang pernah memperkuat Tim Indonesia di Kejuaraan Dunia Junior 2023 itu akhirnya bisa masuk ke skuad Pelatnas PBSI setelah melakukan percobaan ketiga kalinya.

"Masuk pelatnas bukan akhir tapi malah jadi awal perjalanan kita lagi. Kita mulai dari awal lagi. Kita mau naik terus dan meningkat terus," ungkap Jonathan.

"Kita mau terus berproses di pelatnas ini sampai semaksimalnya kita," lanjut Adrian.

Seleknas PBSI 2024

Sementara itu Rionny Mainaky menjelaskan bahwa di luar Seleknas masih ada tambahan pemain lewat jalur pemantauan. Ia melihat masih ada kualitas baik dari pemain Taruna lainnya untuk bisa bergabung dalam skuad pelatnas PBSI tahun ini.

"Iya (ada yang masuk lewat pemantauan) karena ada yang bagus juga, karena saya lihat kan ada kualitas yang bagus. Untuk yang lima (juara Seleknas) kan sudah pasti masuk. Nanti juga ada pemantauan. Kita lihat kualitasnya dan prospek ke depannya," kata Rionny kepada awak media di Pelatnas PBSI, Rabu (17/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
