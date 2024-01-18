Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kedatangan Pedro Acosta, KTM Makin Yakin Bakal Berbicara Banyak di MotoGP 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |00:06 WIB
Kedatangan Pedro Acosta, KTM Makin Yakin Bakal Berbicara Banyak di MotoGP 2024
Pedro Acosta bakal debut di MotoGP pada 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

EKS pembalap yang kini menjadi General Manager KTM Spanyol, yakni Marc Coma, penuh optimis menatap persaingan di MotoGP 2024. Sebab, dia merasa KTM telah berjalan di jalur yang benar dan kini tim itu pun memiliki pembalap hebat, yakni Pedro Acosta.

Ya, KTM memang bisa meramaikan persaingan di MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Musim lalu, lewat penampilan pembalap tim pabrikan mereka, yakni Brad Binder, KTM bisa meraih sejumlah podium.

Pedro Acosta

Binder berhasil naik podium di MotoGP Inggris, Austria, Thailand, dan Valencia pada musim 2023. Alhasil, pembalap asal Afrika Selatan itu mengakhiri musim dengan menempati posisi keempat di klasemen akhir pembalap.

Di klasemen akhir konstruktor pada musim lalu, KTM juga berhasil menempati posisi kedua. Mereka tepat berada di belakang Ducati yang tampil paling garang di MotoGP 2023.

Mendapati hasil ini, Marc Coma mengapresiasi kinerja timnya yang dinilai sudah sangat baik. Dia pun yakin kiprah manis KTM akan berlanjut ke musim depan karena tim terus bekerja dengan baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement