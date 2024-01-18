Kedatangan Pedro Acosta, KTM Makin Yakin Bakal Berbicara Banyak di MotoGP 2024

EKS pembalap yang kini menjadi General Manager KTM Spanyol, yakni Marc Coma, penuh optimis menatap persaingan di MotoGP 2024. Sebab, dia merasa KTM telah berjalan di jalur yang benar dan kini tim itu pun memiliki pembalap hebat, yakni Pedro Acosta.

Ya, KTM memang bisa meramaikan persaingan di MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Musim lalu, lewat penampilan pembalap tim pabrikan mereka, yakni Brad Binder, KTM bisa meraih sejumlah podium.

Binder berhasil naik podium di MotoGP Inggris, Austria, Thailand, dan Valencia pada musim 2023. Alhasil, pembalap asal Afrika Selatan itu mengakhiri musim dengan menempati posisi keempat di klasemen akhir pembalap.

Di klasemen akhir konstruktor pada musim lalu, KTM juga berhasil menempati posisi kedua. Mereka tepat berada di belakang Ducati yang tampil paling garang di MotoGP 2023.

Mendapati hasil ini, Marc Coma mengapresiasi kinerja timnya yang dinilai sudah sangat baik. Dia pun yakin kiprah manis KTM akan berlanjut ke musim depan karena tim terus bekerja dengan baik.