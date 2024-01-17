Kisah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang Pernah Masuk Daftar Momen Penting Bulutangkis 2019 Versi Media China

KISAH Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan yang pernah masuk daftar momen penting bulu tangkis 2019 versi media China, Sina.com akan diulas okezone pada artikel ini. Tidak dapat dimungkiri, pasangan ganda putra legendaris, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan jadi yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia.

Sejak dipasangkan pada 2012, ganda putra berjuluk The Daddies itu telah menorehkan banyak prestasi luar biasa untuk Tanah Air. Di antaranya, ada deretan gelar juara di ajang turnamen BWF World Tour ataupun turnamen lain, seperti SEA Games hingga Asian Games.

Setelah lebih dari satu dekade berpasangan, berbagai momen telah dilalui oleh Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Salah satu momen terbaik mereka terjadi pada 2019 saat mencatatkan sebuah rekor baru.

Di tahun tersebut, The Daddies sukses meraih 3 juara di 3 ajang yang sangat bergengsi di dunia bulu tangkis, yakni All England Open 2019, BWF World Championship 2019, serta BWF World Tour Finals 2019. Belum lagi, tiga titel itu masih ditambah dengan gelar New Zealand Open 2019.