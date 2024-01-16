F1 2024: Felipe Massa Berdoa Semoga Charles Leclerc Bisa Jadi Pesaing Utama Max Verstappen

SAO PAOLO – Sebagai mantan pembalap Scuderia Ferrari, Felipe Massa memiliki harapan besar melihat perwakilan tim berlogo kuda jingkrak itu kembali meraih gelar juara dunia Formula One (F1). Untuk itu, Massa mendoakan pembalap Ferrari, Charles Leclerc untuk bisa menjadi pesaing terkuat Max Verstappen (Red Bull Racing) di F1 2024.

Menurut Massa, sejatinya Ferrari saat ini sudah memiliki dua pembalap hebat, yakni Leclerc dan Carlos Sainz Jr. Hanya saja mobil Ferrari sekarang bukanlah yang tercepat dan hal tersebut membuat Leclerc dan Sainz Jr kesulitan untuk juara, bahkan untuk memenangkan suatu balapan.

Pada F1 2023 lalu saja Ferrari hanya mampu merebut satu kemenangan saja. Melihat kondisi itu, Massa sejatinya khawatir, tapi ia tetap berdoa agar Leclerc bisa menjadi pesaing utama Verstappen.

Massa tepatnya ingin melihat Leclerc bisa bersaing dengan Verstappen dalam perebutan gelar juara F1 2024. Walaupun hanya Sainz yang memberikan satu-satunya kemenangan untuk Ferrari di musim lalu, Massa masih menaruh harapan besar kepada Leclerc.

Pembalap asal Monako itu sendiri menjadi runner-up saat sang bintang berpaspor Belanda menjadi juara di musim 2022 lalu, tetapi dia tertinggal 150 poin. Kesenjangan itu pun semakin besar tahun lalu di mana Leclerc hanya finis di urutan kelima dengan selisih 369 poin dari Verstappen, yang memenangkan 19 balapan dari 22 seri yang ada.