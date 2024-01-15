Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Tyson Fury vs Oleksandr Usyk, The Gypsy King Disarankan Ganti Gaya Bertarung

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |21:00 WIB
Jelang Tyson Fury vs Oleksandr Usyk, The Gypsy King Disarankan Ganti Gaya Bertarung
Petinju asal Inggris, Tyson Fury akan hadapi Oleksandr Usyk. (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH - Petinju asal Inggris, Tyson Fury akan menghadapi Oleksandry Usyk dan diprediksi pertarungan tinju yang itu akan sangat sengit. Mengetahui hal tersebut, ayah Fury, John Fury pun meminta kepada anaknya itu untuk mengganti gaya bertarung agar bisa menumbangkan Usyk.

Tyson Fury akan melawan Oleksandr Usyk dalam pertarungan yang bertajuk Ting of Fire di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi pada 17 Februari 2024. Dalam pertarungan nanti, Tyson Fury dan Oleksandr Usyk akan memperebutkan gelar juara kelas berat WBC, IBF, IBO, WBA, dan WBO.

Kedua petinju tersebut sama-sama memiliki rekor bagus dalam sepanjang karirnya, dimana belum pernah merasakan kekalahan. Tyson Fury memiliki rekor 34 kemenangan dengan 24 KO, sedangkan Oleksandr Usyk 21 kemenangan dan 14 KO.

Sementara John Fury menilai Tyson Fury harus mengubah gaya bertarungnya saat melawan Oleksandr Usyk. Ia menjelaskan gaya bertarung Tyson Fury bisa dilihat di internet, karena masih menggunakan gaya bertarung lama.

Oleksandr Usyk

"Dia (Tyson Fury) membutuhkan gaya yang berbeda melawan Usyk. Jika Anda kembali menggunakan gaya bertarung seperti bertahun-tahun yang lalu, Anda dapat menontonnya di internet," kata John Fury dikutip dari Marca, Senin (15/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156684/manny_pacquiao_vs_mario_barrios-Dpdj_large.jpg
Manny Pacquiao Gagal Jadi Juara Dunia di Usia 46 Tahun Usai Imbang Lawan Mario Barrios
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement