Jelang Tyson Fury vs Oleksandr Usyk, The Gypsy King Disarankan Ganti Gaya Bertarung

RIYADH - Petinju asal Inggris, Tyson Fury akan menghadapi Oleksandry Usyk dan diprediksi pertarungan tinju yang itu akan sangat sengit. Mengetahui hal tersebut, ayah Fury, John Fury pun meminta kepada anaknya itu untuk mengganti gaya bertarung agar bisa menumbangkan Usyk.

Tyson Fury akan melawan Oleksandr Usyk dalam pertarungan yang bertajuk Ting of Fire di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi pada 17 Februari 2024. Dalam pertarungan nanti, Tyson Fury dan Oleksandr Usyk akan memperebutkan gelar juara kelas berat WBC, IBF, IBO, WBA, dan WBO.

Kedua petinju tersebut sama-sama memiliki rekor bagus dalam sepanjang karirnya, dimana belum pernah merasakan kekalahan. Tyson Fury memiliki rekor 34 kemenangan dengan 24 KO, sedangkan Oleksandr Usyk 21 kemenangan dan 14 KO.

Sementara John Fury menilai Tyson Fury harus mengubah gaya bertarungnya saat melawan Oleksandr Usyk. Ia menjelaskan gaya bertarung Tyson Fury bisa dilihat di internet, karena masih menggunakan gaya bertarung lama.

"Dia (Tyson Fury) membutuhkan gaya yang berbeda melawan Usyk. Jika Anda kembali menggunakan gaya bertarung seperti bertahun-tahun yang lalu, Anda dapat menontonnya di internet," kata John Fury dikutip dari Marca, Senin (15/1/2024).