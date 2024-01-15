Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kondisi Makin Membaik Usai Operasi Arm Pump, Marc Marquez Menggila di MotoGP 2024?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |18:05 WIB
Kondisi Makin Membaik Usai Operasi Arm Pump, Marc Marquez Menggila di MotoGP 2024?
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Twitter/gresiniracing)
MADRID – Kondisi fisik pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez, kian membaik usai menjalani operasi arm pump pada akhir MotoGP 2023 lalu. Dengan kondisinya yang kian membaik, Marquez pun percaya diri menatap musim yang baru.

Jelas kabar baik itu menjadi hal buruk untuk para rider MotoGP lainnya. Sebab ada kemungkinan Marquez akan menggila bersama tim satelit Ducati di MotoGP 2024 nanti.

Marquez sudah menjalani debutnya dengan baik bersama Gresini Ducati dalam tes pascamusim MotoGP 2023 di Valencia pada November 2023 lalu. Dia mengamankan tempat keempat dengan selisih 0,171 detik saja dari sang pembalap tercepat, Maverick Vinales.

Sehari setelah tes, The Baby Alien -julukan Marquez- langsung menjalani operasi pada lengan kanannya untuk mengatasi arm pump alias sindrom kompartemen yang dialaminya. Hal itu cukup mengejutkan karena dia melakukannya secara mendadak tanpa tercium oleh media.

Marc Marquez

Ini merupakan operasi pertamanya setelah lebih dari setahun tak pernah naik meja operasi. Kali terakhir dia melakukannya adalah ketika menjalani operasi keempat untuk mengatasi cedera parah di lengan kanannya akibat kecelakaan di Jerez pada awal musim 2020 lalu, yang membuat kariernya mengalami penurunan.

Setelah hampir dua bulan berlalu, Marquez pun mengungkapkan bahwa kondisinya sudah baik-baik saja. Bahkan, dari segi fisik kondisinya ters membaik sehingga dia bertekad untuk menghindari cedera agar siap tampil di MotoGP 2024.

“Sekarang saya baik-baik saja. Secara fisik saya merasa lebih baik dan lebih baik. Saya mencari konsistensi untuk menghindari cedera dan membuat kemajuan yang baik,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Senin (15/1/2024).

Halaman:
1 2
