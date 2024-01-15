Pedro Acosta Banjir Sanjungan Jelang Debut, Disebut Bintang Masa Depan MotoGP

PEMBALAP tim satelit KTM GASGAS Tech3 Racing, Pedro Acosta, banjir pujian jelang menjalani debut di MotoGP pada 2024. Dia menyebut Pedro Acosta adalah bintang masa depan MotoGP.

Ya, Acosta akan debut di kelas MotoGP pada tahun ini. Dia dikontrak tim satelit KTM usai tampil gemilang di kelas Moto2 sepanjang musim lalu.

Bahkan, Acosta sukses merebut gelar juara Moto2 2023. Pencapaian itu terasa lebih fantastis karena diraih Acosta kala usianya masih sangat muda, yakni 19 tahun.

Tak ayal, Acosta jadi banjir pujian jelang mentas di MotoGP 2024. Salah satu sanjungan datang dari eks pembalap yang kini menjadi General Manager KTM Spanyol, yakni Marc Coma.