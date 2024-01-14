Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ni Ketut Mahadewi Istarani yang Bantu Indonesia Sabet Medali di Asian Games 2018, Begini Kabarnya Sekarang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |05:27 WIB
Kisah Ni Ketut Mahadewi Istarani yang Bantu Indonesia Sabet Medali di Asian Games 2018, Begini Kabarnya Sekarang!
Ni Ketut Mahadewi Istarani pernah bersinr di sektor ganda putri dan ganda campuran. (Foto: Instagram/@ketutmahadewi)
A
A
A

KISAH Ni Ketut Mahadewi Istarani yang bantu Indonesia sabet medali di Asian Games 2018 akan diulas dalam artikel ini. Pemain spesialis nomor ganda itu berhasil membawa Indonesia berjaya kala masih aktif bermain.

Ya, Ni Ketut Mahadewi Istarani jadi salah satu pebulu tangkis andalan Indonesia di sektor ganda. Dia pernah berduet dengan sederet pebulu tangkis kenamaan Indonesia yang masih eksis sampai saat ini, baik di sektor ganda putri hingga ganda campuran.

Ni Ketut Mahadewi Istarani

Di sektor ganda campuran, Ni Ketut Mahadewi di antaraanya pernah dipasangkan dengan Kevin Sanjaya dan Fajar Alfian. Ni Ketut Mahadewi berpasangan dengan Kevin Sanjaya pada awal-awal Pelatnas PBSI.

Duet Kevin/Ketutu pun pernah mentas di Vietnam International Challenge 2014. Sementara dengan Fajar Alfian, Ketut tampil di Malaysia International Challenge 2014.

Sementara di ganda putri, Ketut pernah berduet dengan Anggia Shitta Awanda, Tania Oktaviani Kusumah, dan masih banyak lagi lainnya.

Kala berduet dengan Anggia, Ni Ketut Mahadewi pernah menduduki ranking cukup tinggi. Mereka menempati posisi 13 ranking BWF.

Ketut pun berhasil membantu tim bulu tangkis putri Indonesia meraih medali perunggu di Asian Games 2018. Kala itu, kiprah manis memang ditunjukkan Indonesia hingga bisa melangkah ke babak semifinal.

Sayangnya, harapan menembus babak final harus sirna. Sebab, Indonesia kalah dari Jepang di babak semifinal dengan skor 1-3.

Selain itu, Ni Ketut Mahadewi juga masuk skuad tim Indonesia kala menyabet medali perunggu di Piala Sudirman 2019. Pebulu tangkis kelahiran Tebanan, Bali, 12 September 1994 itu juga mengoleksi 1 medali perak dan 3 perunggul di SEA Games.

Tetapi kini, Ni Ketut Mahadewi sudah tak lagi aktif bermain bulu tangkis. Dia dicoret dari pelatnas PBSI pada Maret 2021.

