HOME SPORTS NETTING

Kisah Firman Abdul Kholik yang Bantu Indonesia 2 Kali Juara Beregu Asia, Begini Kabarnya Sekarang!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |08:49 WIB
Kisah Firman Abdul Kholik yang Bantu Indonesia 2 Kali Juara Beregu Asia, Begini Kabarnya Sekarang!
Firman Abduk Kholik membawa Indonesia juara beregu Asia pada 2018 dan 2020 (Foto: Instagram/Firman Abdul Kholik)
A
A
A

KISAH Firman Abdul Kholik yang bantu Indonesia dua kali juara bergu Asia akan menjadi pembahasan kali ini. Firman sempat menjadi salah satu tunggal putra andalan Indonesia.

Dia terdegradasi dari Pelatnas PBSI pada 2021 lalu. Terlepas daripada itu, pemain jebolan PB Mutiara Bandung tersebut pernah membawa Tim Bulu Tangkis Indonesi mreraih medali emas di turnamen beregu Asia pada 2018 dan 2020.

 

Melihat dari unggahan terakhri di Instagram Pribadinya, Firman Abdul Kholik saat ini melatih untuk salah satu klub pusdiklat, Taqi Arena di Bandung. Firman mengunggah foto bersama para pemain yang dilatihnya beberapa waktu lalu.

"Bismillah new chapter," tulis Firman Abdul Kholik pada unggahan Instagramnya.

Firman sempat berkarier di Eropa usai tak lagi tergabung di Pelatnas PBSI sebeluma akhirnya memutuskan kembali ke Tanah Air. Firman melanjutkan kariernya dengan bergabung ke kamp pelatihan bulu tangkis di Swedia.

