HOME SPORTS NETTING

Jelang Australia Open 2024: Coco Gauff Targetkan 10 Titel Grand Slam!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |00:04 WIB
Jelang Australia Open 2024: Coco Gauff Targetkan 10 Titel Grand Slam!
Coco Gauff bertekad memenangi 10 titel grand slam (Foto: Reuters/Edgar Su)
A
A
A

MELBOURNE - Coco Gauff menargetkan untuk meraih 10 gelar Grand Slam. Meski tak tahu bisa mencapainya atau tidak, perempuan berpaspor Amerika Serikat (AS) itu akan berusaha keras.

Gauff berhasil meraih gelar US Open 2023 setelah mengatasi petenis nomor satu dunia, Aryna Sabalenka, di partai final. Dalam laga yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium, New York 10 September 2023 itu, dia menang 2-6, 6-3 dan 6-2.

Coco Gauff berlatih jelang Ausralia Open 2024 (Foto: Reuters/Edgar Su)

Gelar US Open 2023 itu menjadi titel bergengsi pertama untuk Gauff. Kemudian menjelang Australia Open 2024, ia sukses menjadi juara ASB Classic usai mengalahkan Claire Liu dengan skor 6-4, 6-2 pada 2 Januari 2024.

Gauff menargetkan untuk meraih 10 gelar Grand Slam meski tak tahu akan mampu melakukannya. Namun, hal itu akan dijadikan motivasi saat bertanding.

“Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi, tapi itu tujuan yang tinggi. Menetapkan tujuan yang tinggi mendorong saya melampaui apa yang saya pikir bisa saya lakukan,” kata Gauff dikutip dari BBC, Minggu (14/1/2024).

Perempuan berusia 19 tahun itu mengatakan, menjadi petenis profesional berarti meraih gelar Grand Slam. Dia bertekad untuk memenangkan banyak gelar dan kemenangan di final US Open 2023 menjadi motivasinya tampil baik di Australia Open 2024.

Halaman:
1 2
