Cepat atau Lambat Lando Norris Bakal Raih Kemenangan Perdana di F1

EKS pembalap McLaren F1 Team, Jenson Button, yakin betul Lando Norris akan meraih kemenangan perdananya di F1. Sebab, apa pun bisa terjadi di dalam balapan jet darat tersebut.

Norris memulai debutnya di F1 pada 2019 bersama McLaren. Namun hingga 2023, pembalap asal Inggris itu belum mendapatkan kemenangan di ajang balap mobil paling bergengsi di dunia tersebut.

Sementara F1 2023 menjadi musim terbaik Norris setelah finis di posisi keenam klasemen akhir dengan mengumpulkan 205 poin. Pembalap berusia 24 tahun itu pun sukses mendapatkan tujuh podium dari 22 balapan.

Button mengakui dominasi Max Verstappen di F1 membuat pembalap lainnya sulit untuk mendapatkan kemenangan. Meski bisa mendapatkan podium, Norris akan sulit memenangi balapan.

“Sulit dengan keadaan saat ini, dengan memiliki pembalap yang dominan, tim, sehingga hanya satu orang yang bisa menang,” kata Button dikutip dari Crash, Minggu (14/1/2024).

“Anda tahu, jika Anda bisa menjadi yang kedua itu adalah titik awal yang baik. Tapi Anda berharap itu tidak berlangsung selamanya," imbuh juara dunia F1 2009 itu.