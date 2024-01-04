Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Ini Penyebab Lando Norris Diminta Tak Tergoda Gabung Red Bull Racing dan Tetap Bertahan di McLaren

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |21:13 WIB
Ini Penyebab Lando Norris Diminta Tak Tergoda Gabung Red Bull Racing dan Tetap Bertahan di McLaren
Pembalap Tim McLaren, Lando Norris. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Tim McLaren, Lando Norris saat ini dilaporkan tengah didekati Red Bull Racing, Mendengar kabar tersebut, mantan pembalap Formula One (F1), Johnny Herbert pun meminta kepada Norris untuk monalak penawaran tersebut dan tetap bertahan di McLaren.

Sebab menurut Herbert, pindah ke Red Bull Ducati bukanlah langkah yang tepat untuk Norris. Ia menilai Norris akan berkembang jika tetap setia dengan McLaren.

Perlu diketahui, kontrak Lando Norris bersama McLaren baru akan habis pada akhir musim F1 2025. Namun, pembalap berusia 24 tahun itu terus dikaitkan dengan Red Bull Racing.

Terlebih, Red Bull Racing dikabarkan akan berpisah dengan Sergio Perez usai F1 2023. Lando Norris pun dianggap sebagai pilihan tepat untuk menjadi rekan Max Verstappen.

Sementara Johnny Herbert memperingatkan Lando Norris untuk tak bergabung dengan Red Bull Racing. Sebab, risiko berupa tekanan akan didapatkan jika bergabung dengan tim asal Austria tersebut.

Lando Norris

“Saya pikir jika kita hanya melihat dari sudut pandang pembalap, mereka akan selalu mencoba dan mencari tahu apa yang akan menguntungkan. Sekarang apakah risiko dia (Lando Norris) pergi ke Red Bull sepadan dengan situasi yang dia hadapi?" kata Johnny Herbert dikutip dari Crash, Kamis (4/1/2024).

Johnny Herbert menilai McLaren membutuhkan Lando Norris ditim serta telah memberikan mobil yang mampu tampil bagus di F1 2023. Ia menilai Lando Norris merupakan salah satu pembalap muda yang masih bisa terus berkembang, selain itu McLaren sedang menunjukan kemajuan dan bisa menjadi lebih baik di musim berikutnya.

Halaman:
1 2
