HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Semifinal Malaysia Open 2024: Viktor Axelsen Tumbang, Tak Ada Wakil yang Dominan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |21:19 WIB
Hasil Lengkap Semifinal Malaysia Open 2024: Viktor Axelsen Tumbang, Tak Ada Wakil yang Dominan
Viktor Axelsen gugur di tangan Shi Yu Qi pada semifinal Malaysia Open 2024 (Foto: Instagram/@viktoraxelsen)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Berikut hasil lengkap semifinal Malaysia Open 2024 Super 1000, Sabtu (13/1/2024). Sejumlah hasil mengejutkan tercipta, termasuk tumbangnya Viktor Axelsen dari Shi Yu Qi!

Ya, pemain asal Denmark itu takluk lewat pertarungan tiga gim 12-21, 21-19, dan 17-21, di Axiata Arena, Kuala Lumpur. Dengan demikian, All Danish Final di nomor tunggal putra gagal tercipta.

Viktor Axelsen

Di sisi lain, Anders Antonsen mengalahkan Lin Chun-Yi pada semifinal tunggal putra. Pemain asal Denmark itu menang dua gim langsung 21-16 dan 21-7!

Pada tunggal putri, An Se-young berhasil melaju ke babak final. Dia mengalahkan Zhang Yi Man dua gim langsung 21-17 dan 21-11. Pemain asal Korea Selatan itu akan menantang Tai Tzu Ying yang mengalahkan Chen Yu Fei 17-21, 21-15, dan 21-18.

Bergeser ke ganda putra, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty berhasil menembus partai final. Ganda putra India itu mengalahkan Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae dangan skor akhir 21-18 dan 22-20!

Duel seru dipastikan tercipta di final. Rankireddy/Shetty akan menghadapi pasangan nomor satu Liang Wei Keng/Wang Chang yang mengalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi 21-12, 19-21, dan 21-13.

Halaman:
1 2
